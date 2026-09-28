Osem ali devet let? Napačno vprašanje slovenske šolske reforme

Slovensko šolstvo je dobilo rezultate, ob katerih bi morala postati razprava o prihodnosti obvezne javne šole nujna. Rezultati PISA 2025 so resen razlog za zaskrbljenost. Slovenski petnajstletniki so pri bralni, matematični in naravoslovni pismenosti dosegli najslabši rezultat od začetka sodelovanja v raziskavi. Pri matematiki je bil padec glede na leto 2022 25 točk, pri branju pa 24. Na obeh področjih smo pod povprečjem držav v raziskavi. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević je, opirajoč se na rezultate omenjene raziskave, napovedal celovito reformo šolskega sistema. Ta naj bi med drugim vključevala prenovo učnih načrtov in ocenjevanja znanja, zgodnejše opismenjevanje otrok, več avtoritete in avtonomije učiteljev ter prehod na »sodobno osemletno osnovno šolo«. ...