Oskrunitev Titovega spomenika

Rad bi izrazil svoje mnenje o oskrunitvi Titovega spomenika v Velenju. Storilec, ki mu je odstranil glavo, je bil star štiri leta, ko je Tito umrl. Od kod toliko sovraštva za takšno gnusno dejanje?

Strinjam se z županom Velenja v vsem, kar je izjavil o spomeniku.

Nekateri stari prdci in njihovi mlajši podporniki enačijo Tita s Hitlerjem in Stalinom, kar pa je ena debela laž.

Ne bom našteval, kaj vse je Tito naredil dobrega, ker prepričanih o nasprotnem itak ne prepričaš. Rad pa bi omenil samo to, da je na Titov pogreb prišlo 209 delegacij iz 127 držav vsega sveta. Predsedniki držav, predsedniki vlad, ministri, kralji, princi ...

Kdaj ste kaj podobnega nazadnje slišali?

***

Vlado Jeremič, Izola

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.