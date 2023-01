Otroško silvestrovanje: naj bo letos drugače

Vesel sem bil, ko sem lani proti koncu leta zasledil, da na Kongresnem trgu v Ljubljani na silvestrovo ob 17. uri pripravljajo prihod novega leta 2023 za otroke.

Ker sem senior 70+ in so v tistem času nekateri v sorodstvu zboleli, sva s soprogo odpeljala vnukinjo že nekaj časa prej na prizorišče. Pred odrom ob stavbi univerze se je nabralo kar precej staršev z otroki in kmalu se je začelo. Toda ugotavljam, da so ljudje v samostojnosti postali veliko bolj sebični. Vsi so se nagnetli v prvih vrstah ob odru in kmalu so bili otroci že »štuporamo« na odraslih, ki so zastirali pogled na oder. In drugi otroci, ki so prišli malo kasneje, preprosto niso mogli več slediti dogajanju na odru. Seveda smo iskali mesta, kjer bi se lahko kaj videlo, in edino malo višja ograja ob univerzi je to omogočila. Pri tem je seveda trpel tudi vrt pred stavbo univerze.

Pohvalil bi izvedbo enournega programa, četudi igra z obroči ni bila najbolj primerna. Otrokom so po zračni poti razdelili majhne obroče, na koncu pa so jih zahtevali nazaj.

Pripombe pa imam na organizacijo prireditve. Nad odrom na levi in desni strani sta bila namreč dva velika televizijska zaslona, na katerih so se izmenično pojavljale reklame za naša velika trgovska in druga podjetja. Domnevam, da otrok ne zanimajo nakup avtomobila ali storitve kakega ljubljanskega podjetja. Verjetno pa so bili to tudi sponzorji prireditve. Ne bi pa našteval vseh imen firm, da ne bi bil kdo užaljen, ker ga nisem omenil. Organizator bi le lahko namestil dve kameri in predvajal dogajanja na odru na te TV-zaslone nad odrom. To bi verjetno bil dodatni strošek, vendar bi tako res vsi otroci imeli nekaj od prireditve, ne samo oni v prvih vrstah na ramenih svojih staršev. Na koncu so na zaslone le predvajali odštevanje od 10, 9, 8 ... do 1, in voščili smo si srečno 2023.

Je pa le nekaj pohvalnega. Otroci so se seveda, vsaj upam, naučili naslednjih besed: »Prosim, hvala, dober dan – so besede za vsak dan.« Vnukinja pa je pripomnila, da so pozabili na besedo – »oprosti«.

Sicer sem v teh letih že malce gluh, vendar ne vem, zakaj je bilo zaradi mene treba ojačevalce zvoka naviti do konca. Otroci dobro slišijo.

Zdravo, tiho in mirno 2023 vam želim.