Padcu znanja sledi ukinitev devetletke

V javnosti je minister za izobraževanje pritegnil največ pozornosti z napovedjo reforme oziroma spremembo devetletke v osemletko. Zavzemala sem se za otroke na robu, v času pred upokojitvijo, v poldnevnem programu za otroke z vedenjskimi težavami. Največ realne podpore je moje zavzemanje doživelo v času ministra Milana Zvera in državne sekretarke Mojce Škrinjar (dobili smo soglasje za ustanovitev stanovanjske skupine v Velenju). Dilema o tem, ali naj izobraževanje v osnovni šoli traja osem ali devet let, se mi zdi dimna zavesa, ki usmerja vse sile v boj za nebistveno spremembo (osnovnošolsko izobraževanje – preimenovan prvi razred v obvezno vključitev otrok v vrtec s šestim letom). Napovedane so sicer spremembe programov in predmetnikov, ki pa niso znane vpletenim oz. morda ožjemu krogu ...