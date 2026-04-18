Pahorju sem poslal predloge, naslednji dan sem bil suspendiran in upokojen

Dr. Peter Glavič je v lepo berljivem prispevku v Delu prikazal dejansko stanje v Sloveniji na področju davčnih obremenitev, stroškov dela, produktivnosti ipd. Komentiral bi le zapis: »izboljšati gospodarjenje s proračunom in z državnim premoženjem ter spremeniti javni spodbujevalni sistem in državne podpore«.

Lepo zamišljeno, a na enak apel tedanjega premiera Boruta Pahorja sem napisal konkretne predloge za izvajanje zakonskih določil na področju zaporov in možnosti alternativnega izvrševanja kazni zapora, a je bil moj dopis, mail je bil naslovljen osebno nanj in ministra Aleša Zalarja, že čez deset minut na mizi sekretarja Igorja Beleta, naslednji dan pa sem bil suspendiran in upokojen.

Toliko o predlogih za zmanjšanje korupcije in izboljšanje.

Marjan Čander, upokojeni zaporniški delavec, Hoče