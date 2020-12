Parkirišče Tobačna

Upravna enota Ljubljana, ki se nahaja v nekdanji tobačni tovarni, je imela od svoje selitve na to lokacijo tudi parkirišče, ki ga uporabniki potrebujejo, saj na drugem mestu v bližini ni mogoče pustiti svojega vozila. Parkirišče je imelo in še ima vstopno/izstopno zapornico, ki se ob izstopu odpira s potrjenim parkirnim listkom in plačano parkirnino.



V preteklih letih je bilo parkirišče vedno polno in parkirnina je bila sorazmerna s preostalimi parkirišči, ki jih upravlja MOL – mislim, da je bila približno 1,20 evra na uro. V prejšnjem tednu sem moral na upravni enoti nujno urediti neko zadevo in presenetila me je nova ureditev parkiranja. Zapornica še obstaja, vendar avtomata za plačilo pakrirnine in potrjevanje parkirnih listkov ni več. Parkirnina se plačuje v trafiki, ki je zdaj postavljena na mestu nekdanjega avtomata.



Prijazna prodajalka ima v kiosku nekakšno napravo za potrjevanje listka, vendar višina parkirnine ni odvisna od časa, kolikor je vozilo stalo na pakirišču, ampak je uvedena enotna dnevna tarifa v višini pet evrov, kar je absolutno preveč, saj nekdo porabi največ uro časa za ureditev zadeve, za katero pride na MOL. Še večji absurd je, da sem na listu, ki je nalepljen na stebričku zapornice, naknadno prebral, da je parkiranje prvih deset minut brezplačno. V desetih minutah starejša oseba, ki težje hodi, ne pride niti v avlo urada in nazaj, kaj šele da bi opravila zadevo, zaradi katere je prišla na UE.



Ker se je očitno zamenjal lastnik/najemnik parkirišča in uvedel nova pravila in tarife, sprašujem MOL, zakaj nima v lasti/posesti parkirišč, ki so potrebna državljanom in so del splošnega družbenega interesa. Isto velja za parkirno hišo pri UKC Ljubljana. Mislim, da bi morala občina bolje poskrbeti za svoje prebivalce.

