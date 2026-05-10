    Pentagon – renesansa primarnega zdravstva

    Slovensko zdravstvo zaznamujejo nasprotujoči si interesi, pri čemer se pogosto zanemarja pomen primarnega zdravstva.
    Prednosti koncepta pentagona v renesansi primarnega zdravstva: urgenca bi imela manj pacientov, bilo bi manj diskriminacije in morda korupcije. FOTO: Voranc Vogel
    Prednosti koncepta pentagona v renesansi primarnega zdravstva: urgenca bi imela manj pacientov, bilo bi manj diskriminacije in morda korupcije. FOTO: Voranc Vogel
    Gabrijel Rijavec, dr. dent. med.
    10. 5. 2026 | 05:00
    V zdravstvu so ključni pacient, zdravnik, država in oblast (politika), na vse pa vpliva tudi njihov naravni ego(izem); skupaj tvorijo pentagon. Za učinkovitejši zdravstveni sistem je potrebna njegova prenova (renesansa), kjer bi izvajalci delovali v koncesionarskem odnosu z državo. Direktorji zdravstvenih domov (ZD) bi izgubili vlogo voditelja, postali bi predvsem upravljavci infrastrukture ter koordinatorji med izvajalci in lastnikom ZD.

    V Sloveniji imamo državno zdravstvo (DZ), ki predstavlja osrednji steber javnega zdravstva, ob njem pa delujejo tudi »čisti« zasebniki. Ključno vlogo v DZ ima plačnik storitev, ki prek pobranih prispevkov financira sistem. Ta stremi k čim nižjim stroškom, omejujeta ga politika in trg. Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) določata cene, obseg in nadzor, Nacionalni inštitut za javno zdravje RS (NIJZ) pa spremlja stanje zdravja.

    Za pacienta velja, kar je zapisano v Ustavi RS, da ima zagotovljeno nujno splošno univerzalno dostopnost do vseh znanj medicine. Pacient zaupa državni oblasti, da bdi nad izvajalcem o načinu izvajanja storitev in predpisovanju zdravil. Zdravnik mora znati prebrati pacienta, vendar odkrivanje njegovih misli in upanja ni enostavno, čeprav ima pacient le eno željo, ozdraveti. Razmišljanje zdravnika in pacienta je tesno povezano z razvojem zdravstva, ki ga zaznamujejo tekmovalnost, tehnologija, digitalizacija in hiter tempo življenja. Osebnost pacienta, če je priseben, je edina, ki lahko odloča o njem samem. Veliko je tudi jeznih in nezadovoljnih pacientov. Pacient mora biti tudi zdravstveno pismen, kar pomeni, da razume ustna in pismena navodila, ki jih prebere v medijih ali dobi od zdravnika.

    Pacienta, ki potrebuje zdravnika, ne zanimajo težave v zdravstvu. Bolnik tako postaja tržno povezan s plačnikom in v sebi nosi zavest o svojih pravicah kot potrošnik. Solidarnost se najlepše kaže v zdravstvu v velikosti storitev v košarici. Pacient je v zdravstvu kupec, ki bi dal vse, da se reši bolezni, in ko se ta »sprehaja« po medicini, ve medicina vse o njem. Pacient je lahko problematičen, enako kot politik, zdravnik, plačnik in organizator DZ. Med njimi so tudi simulanti. Takrat je zdravnik vedno v dvomih, zato so bolovanja pogosta, ker ne ve, kako se (bo) obnaša(l) »bolan« pacient.

    Pacienti so vedno bolj ozaveščeni, da zdravnik ni bog in da njegove odločitve niso absolutno pravilne. Pri vsakem pacientu mora zdravnik oceniti stopnjo tveganja. Po drugi strani pa je za pacienta pomembno izbrati zdravnika z najmanjšim tveganjem, torej izkušenega in uspešnega pri zdravljenju. Današnja umetna inteligenca zdravniku pomembno pomaga, vendar ne nadomešča njegove klinične presoje; pri ozdravitvi pa sodelujeta tako medicinska obravnava kot naravna sposobnost telesa za okrevanje (Hipokrat). Tudi psihološki pogled razmišljujočega in preskrbljenega pacienta je danes pogosto nekoliko črnogled, a realen. Zdrav človek za sistem ni zanimiv, pacienti pa prepogosto postanejo le »porabniki« zdravil.

    Zdravnik deluje tudi v konkurenčnem okolju in mora z visoko strokovnostjo postaviti pravo diagnozo in terapijo. Zato je ključno ustrezno vrednotenje njegovega dela, saj dela z drugim človekom. Zdravnik je vedno zdravnik, tudi ko nastopa le kot svetovalec pacientu, politiku ali gospodarstveniku. Vsak zdravnik ima ambicijo, ko gradi ugled in znanje. Pri tem pa mora biti svoboden, da doseže svojo polno rast, ker na trgu preživijo le tisti, ki so najboljši po svojih produktih ali storitvah. Zdravnik je temeljni in odgovorni nosilec zdravstvene dejavnosti, kar ga razlikuje od drugih zdravstvenih delavcev. Zdravnik ne zdravi le bolezni, temveč celovito osebo, ob tem pa lahko deluje v okviru omejitev plačnika (ZZZS). Ključni merili njegove uspešnosti sta izid zdravljenja in kakovost obravnave, kar danes omogoča digitalizacija ter podpira nagrajevanje po rezultatih.

    V zdravstvu so zelo važni uspešni posamezniki, ki dajejo vrednost (ugled) ustanovi. Od dveh tipov zdravnikov (zdravnic) je eden vedno prevladujoč, zato hierarhija. Zdravniki v DZ ne delajo premalo, a znajo veliko prikazati, saj vsaka ura njihovega dela, skrita v kotičku premišljenosti, vključuje misel, da morajo biti zmerni, premišljeni in racionalni, da ne bi po nepotrebnem trošili telesne in miselne energije. Njihov pavšal (plača) je (že) zagotovljen. Zelo težko je vzpostaviti kolektivno zaupanje, ker kakovost ni enostavno merljiva oziroma primerljiva. Pri zdravljenju bolezni zdravnik upošteva vse vidike medicine, saj sicer zdravljenje ne bo uspešno. Zdravnik je dolžan sprejeti vse paciente, glavarine so samo dogovor. Zdravnik je po naravi dela izpostavljen težjim psihofizičnim naporom, ko rešuje življenje, so ti veliki. Zdravnik nevidno sočustvuje s pacientom ali celo z družinskimi člani. Družba od njega pričakuje izjemno veliko in zahteva visoko kakovost dela, a hkrati ne more prezreti njegovih človeških slabosti. Zaradi tega je težko voditi zdravnika in mu zagotoviti pravično plačilo za njegovo delo. Res pa je, da zdravstva ne more reševati posameznik.

    ZZZS plačuje le opravljene storitve, katerih cena temelji na normativih in se na koncu pokaže na računu pacientu. Plačnik naj bi storitve kupoval po najnižji ceni, saj je zdravstvo finančno zahtevno, obenem pa razvoja in inovacije v medicini ni mogoče ustaviti. Najtežje je, ker so v zdravstvu storitve podcenjene in plačane plansko. Vsaka storitev mora imeti vsaj minimalno tržno ceno. V prenovi primarnega zdravstva bi koncesionarji dobili plačilo po minimalnih cenah, vendar le ob vključevanju določenega deleža zahtevnejših storitev. S tem bi se izognili ponovitvi Loredanovega zakona, ko več sredstev ni skrajšalo čakalnih vrst, ker so prevladovale enostavnejše storitve. Financiranje v državnem zdravstvu je javno, vendar je zasebnik koncesionar lahko deležen tega financiranja. Zdravniki niso neumni in ne smejo delati za vsako ceno. Res pa je, da kakovost in varnost naraščata z obsegom opravljenih storitev.

    Politika je umetnost urejanja družbenih nasprotij po mirni poti, ki ima v DZ glavno besedo. Zdravnik je njen izvajalec. Zdravstvo ni proizvodnja, sredstva so omejena. Sistem pacientu zagotavlja izvajalca, plačnika in kontrolorja, a ZZZS tega pogosto ne zmore, ali noče, ali pa celo ne zna. Zakaj? Ker nad tem kraljuje »nevidna« politika. Zdravniki vstopajo v politiko zaradi vpliva, a brez politične volje ni sprememb. Prijazna medicina zahteva boljši dialog med zdravniki in politiko. Slovensko zdravstvo zaznamujejo nasprotujoči si interesi, pri čemer se pogosto zanemarja pomen primarnega zdravstva. Politika odloča o vsem, čeprav nima vedno vseh odgovorov.

    Na steni grškega preročišča je pisalo: »Ničesar preveč.« Posameznik deluje predvsem v lastnem interesu, kar oblikuje tudi družbo. Tekmovanje za sredstva v zdravstvu prinaša ugled, zaslužek in krepitev ega. Ljudje se povezujejo po podobnih interesih, a pravo ravnovesje je redko, zato je družbo težko enoznačno opredeliti. Znani mislec je dejal, da bi pravičnega nagrajevalca hitro odstranili. Pacienti so vse bolj ozaveščeni o svojih pravicah, medtem ko državni in zavarovalniški interesi pomembno oblikujejo zdravstveni sistem.

    Prednosti koncepta pentagona v renesansi primarnega zdravstva: urgenca bi imela manj pacientov, bilo bi manj diskriminacije in morda korupcije. Primarna oskrba je cenejša, zmanjšuje obolevnost in skrajšuje bolniški stalež. Sodobno zdravstvo teži k decentralizaciji in dostopnosti. Renesansa mora vzpostaviti nov odnos med plačnikom (ZZZS) in izvajalcem – koncesionarjem. ZD je idealna enota za vse nosilce zdravstvene dejavnosti (saj opravi do 80 odstotkov zdravstvenih storitev). Zdravnik (zobozdravnik) bi bil delodajalec. Ključno je, da koncesionar dobi plačilo za vse storitve – lahke in zahtevne; vsi bi se morali vključevati v nepredvidljive potrebe zdravstva oziroma dežurstva. Za pacienta se nič ne spremeni. Le čakalne vrste bi se skrajšale, kar pa je glavni namen pentagona!

    ***

    Gabrijel Rijavec, dr. dent. med., spec. pedontolog v pokoju.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališč uredništva. 

