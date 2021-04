Čas je, da se Desus sam ukine

Glede na rezultate, ki jih je stranka Desus dosegla v času svojega delovanja v korist slovenskih upokojencev, bi bilo razumno, da se stranka sama ukine in pospravi tja, kamor sodi – na smetišče slovenske politične zgodovine. Njeni dosežki, posebno v zadnjih letih, niso omembe vredni.



Samo nekaj primerov: v zadnjih nekaj letih ni bil zgrajen noben dom za starejše občane; pokojnine niso sledile plačam in življenjskim stroškom; meja za obdavčitev pokojnin se v letih od 2014 do 2018 ni zvišala niti za cent; niste se zganili, ko je bila leta 2014 ukinjena seniorska olajšava, ki nam je še vedno niso vrnili; niste imeli pripomb, naj se letni dodatek ne šteje v dohodnino (zdaj se); za leto 2020 ostaja meja za obdavčitev pokojnin enaka kot v letu 2019; absurdno je, da morajo tisti s spodobnimi pokojninami poravnati dohodnino do konca maja, minimalni letni dodatek pa dobijo konec junija; nikjer nisem zasledil vašega mnenja o tem, da pokojnina ni socialna, ampak ekonomska kategorija, zaslužena z vplačanimi prispevki med aktivno delovno dobo. Socialni transferji se ne smejo napajati iz pokojninske blagajne!



Edina vaša motivacija je, da poslanci vaše stranke ostanejo čim dlje pri koritu, ki ga polnijo slovenski davkoplačevalci. V parlament tako in tako ne boste prišli več. Pot pod noge! Tudi druge stranke in strančice naj razmislijo o svojih prizadevanjih za blaginjo Slovenije in Slovencev.



Še veliko slabše kot upokojencem pa se dogaja mladim, ki ste jih v veliki meri oropali prihodnosti. Mladi so prihodnost! Za to ni nobenega opravičila. Sodila vam bo zgodovina.



Hvala gospodu Karlu Erjavcu, ker se je umaknil iz političnega cirkusa.

