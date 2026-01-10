Je Cerkev prestopila meje ustavnega?

Na novinarski članek v Delu, ki je v času referendumske kampanje o zakonu o prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ) opozoril na sporno ravnanje RKC, se je 3. januarja odzval Drago Čepar. V svojem zapisu trdi, da niti Katoliška cerkev (RKC) niti »sedem cerkva«, ki da so se »javno izrekle proti zakonu«, niso prestopile teh meja, pač pa »jih prestopajo tisti, ki jim hočejo zapreti usta«.

Sedem cerkva oz. verskih skupnosti – med njimi tudi Evangeličanska cerkev – je res podpisalo izjavo podpore referendumu o ZPPKŽ, vendar podpora referendumu še ni nasprotovanje ZPPKŽ. Vsaj ne za evangeličane.

To je jasno povedal novi škof Aleksander Erniša za portal Svet24: »Cerkev smo ljudje. Zato ta pristop ne bo 'moj', ampak cerkven in skupen. To pomeni: prezbiterij, sinoda, skupnost vernic in vernikov. Ta linija je pomembna, zato tudi uradnega stališča trenutno nimamo.«

Intervju je bil objavljen 31. 10. lani, na dan reformacije, torej v času referendumske kampanje. Do danes evangeličani javnosti še niso sporočili svojega stališča do referendumskega vprašanja.

Tega stališča škofa Erniše Čepar očitno ne pozna, saj nadaljuje, kot bi ne bilo nikakršne razlike med stališčem RKC in stališčem drugih krščanskih in nekrščanskih ver, in tudi, kot bi bilo dopuščanje uzakonitve PPKŽ samo po sebi že nekrščansko.

Ni tako. So tudi drugače misleče krščanske cerkve in od nekdanjega vodje urada RS za stike z verskimi skupnostmi bi pričakoval, da bo seznanjen z njihovim obstojem, pa ni. Morda noče biti.

Kot enega od vlagateljev pritožbe na vrhovno sodišče glede ravnanja RKC med referendumsko kampanjo me Čepar obtožuje protiustavnega delovanja, češ da skušam cerkvam zapreti usta. To obtožbo zavračam.

Poseganje po zakonitih pravnih sredstvih ne more biti protiustavno. V resnici dograjuje pravni red. Tudi ust verskim skupnostim pritožba ne zapira, le sodišče sprašuje, ali je prav, da ima nekdo, ki v kampanji ni prijavljen kot njen organizator, več svobode kot tisti, ki jo je.

Želel sem si izmenjav pogledov s teologi, a teh izmenjav v petih letih javne razprave o PPKŽ skoraj ni bilo. RKC se ni prijavila kot organizator kampanje in se ni udeleževala soočenj z drugačnimi pogledi od svojih.

Vprašanje, zakaj naj bi bilo katoliško vsiljevati svoj ideal dobrega umrtja vsem državljanom, tudi tistim, ki ga izrecno zavračajo, in imajo svojega, ki ga nikomur ne vsiljujejo, je tako obviselo v zraku.

RKC vernikov ni le nagovarjala. Nadškof Zore je v zdaj že slovitem pastirskem pismu v podobi in besedi izdal nazorno glasovalno navodilo katolikom, naj v referendumski kabini obkrožijo PROTI. Tako rekoč za roko jih je vodil. Je to skladno z ločitvijo države od vere? Lahko volilno navodilo, katero številko obkrožiti na glasovnici, nadškof izda tudi za državnozborske volitve, ki so pred nami?

Glede na to, da so se politične stranke do ZPPKŽ zelo ostro opredelile, bi to bilo logično nadaljevanje referendumskega ravnanja RKC. In seveda: če volilna navodila lahko izdaja nadškof, jih lahko tudi mufti, episkop … Tudi o tem bo presodilo sodišče.

Ne vem za nobeno versko skupnost, ki bi v kampanji ravnala podobno, kot je RKC. Zato teh skupnosti pritožba ne zadeva. Ta še najmanj zadeva evangeličansko cerkev, ki ji Čepar krivično odreka njeno drugačno mnenje.

Medtem ko so katoliki prejeli navodilo z vrha hierarhije, se je novi evangeličanski škof takšnemu versko-političnemu navodilu zavestno odrekel in odločitev demokratično prepustil vernikom in njihovi individualni osebni presoji.

Pripoznavanje osebne morale, vesti in s tem tudi moči njenega ugovora vsem zunanjim diktatom je sicer eden od največjih prispevkov krščanstva k sodobni civilizaciji človekovih pravic.

Igor Pribac, soavtor ZPPKŽ.

