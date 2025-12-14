Civilna družba, transparentnost in napačne obtožbe

Gospod Karel Lipnik v svojem prispevku navaja vrsto pavšalnih ocen in neresničnih informacij, ki jih ne utemelji z dokazi. Še več, skozi svoje pisanje dokazuje, da ni opravil niti osnovnega raziskovalnega dela in pobrskal po spletnih straneh svojih tarč.

Ne bomo se spuščali v to, koliko gospod Lipnik pozna in razume pomen in delovanje civilne družbe, iz besedila je njegovo nepoznavanje področja dovolj razvidno samo po sebi.

Bralke in bralci sami pa nedvomno dobro vedo, da vsako politično gibanje še ni strankarsko in da je politično (in ne strankarsko) delovanje ena od ključnih nalog organizirane civilne družbe.

Ustavili se bomo pri navedbi, da »zneski, s katerimi razpolagajo ta gibanja, skupaj verjetno nekajkrat presegajo dovoljeno financiranje vseh parlamentarnih strank, pri čemer se te organizacije financirajo tako iz proračuna kot z donacijami pravnih oseb doma in iz tujine«.

Metodologija za izračun zneskov, s katerimi domnevno razpolagamo tudi v civilni iniciativi Glas ljudstva, je znana zgolj gospodu Lipniku in na tem mestu ni niti najmanj pomembna, saj nima nobene zveze z realnostjo. Članice iniciative Glas ljudstva sredstva za svoje delovanje pridobivajo iz različnih virov, javnih in zasebnih, domačih in tujih – in vse podatke o financerjih in zneskih v skladu z zakonodajo objavljajo na svojih spletnih straneh ter v svojih letnih poročilih.

Zneski so seveda odvisni od njihovega dela in obsega projektov, ki jih izvajajo. Izjemno redki letni proračuni nevladnih organizacij za vse stroške delovanja in izvajanja projektov dosegajo povprečno volilno kampanjo, večina se takim zneskom niti od daleč ne približa.

Nasprotno, če bi se gospod Lipnik potrudil in pregledal javno dostopne vire financiranja nevladnih organizacij, ki so povezane v Glasu ljudstva, bi ugotovil, da jih večina operira z izjemno nizkimi proračuni, ki jih zlahka »prekaša« že malo bolj uspešen samostojni podjetnik.

Hkrati so ta sredstva skoraj izključno projektna – torej za točno določen namen in aktivnosti, o katerih poročajo svojim financerjem do zadnjega centa – in niti niso namenjena za izvajanje aktivnosti v okviru iniciative Glas ljudstva.

Precej nas je presenetila tudi navedba, da »poslovanje formalno razkriva le Glas ljudstva, ki pa je zadnje prihodke in stroške, verjeli ali ne, pribeležil leta 2021«.

Čutimo se dolžne ponovno pojasniti, da Glas ljudstva, ki je kot neformalna koalicija civilnodružbenih organizacij, skupin, pobud in posameznikov ter posameznic nastal jeseni 2021, ne leta 2021 ne kdaj drugič ni pribeležil nobenih prihodkov in stroškov.

Gospod Lipnik verjetno govori o politični stranki Glas ljudstva (ali o kakšni drugi organizaciji z enakim imenom), ki je – ali je bila – registrirana kot pravna oseba in nima nobene zveze s civilno iniciativo. Napaka, ki si je niti povprečen uporabnik googla ne bi smel privoščiti, še manj pa na tej utemeljevati pavšalni članek.

Zgolj v vednost: sredstva za nekatere akcije civilne iniciative pridobivajo posamezne organizacije članice v okviru svojih projektov in so tudi prikazana na njihovih spletnih straneh in v poročilih. Način financiranja je tudi jasno naveden na spletni strani iniciative.

Avtor vsevedno nadaljuje: »že stroški aktivnosti tega gibanja ob ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in sprejemanja zdravstvene zakonodaje gotovo presegajo več deset tisoč evrov«, kar verjetno temelji na omenjeni skrivnostni metodologiji izračuna stroškov.

Ta je tudi zdaj nepomembna, saj odseva samo avtorjeve predstave o tem, koliko stane neka kampanja, ne dejanskega stanja. V duhu transparentnosti naj povemo, da so se stroški kampanje za odpravo dopolnilnega zavarovanja in ohranjanje javnega zdravstva v treh letih povzpeli na vsega nekaj tisoč evrov za plakate, letake in tisk, vse drugo s(m)o prostovoljno prispevali podporniki in podpornice s svojim delom in časom.

In ko smo že pri tem, tudi »prostovoljnega dela posameznih članov« civilna iniciativa ni dolžna beležiti, saj gre za neformalno prostovoljsko delo v neformalni civilnodružbeni iniciativi.

Morda še to: Tinekov brod morda lahko podarja storitve političnim strankam, če tako želi, in mora to tudi ustrezno zabeležiti. Civilna iniciativa Glas ljudstva svojih »storitev« političnim strankam ali komu drugemu niti ne podarja niti prodaja in česa takega tudi ne načrtuje, zato ji ne zdaj ne kdaj pozneje tega ne bo treba prikrivati.

Gospoda Lipnika lahko torej pomirimo: skriti denarni tok, ki ga tako obupano išče, ne obstaja. Obstaja zgolj več posameznikov, posameznic in organizacij, ki se jim zdi pomembno svoj prosti čas in denar namenjati cilju bolj informirane, solidarne, strpne in demokratične družbe.

Civilna iniciativa Glas ljudstva.

