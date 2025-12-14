  • Delo mediji d.o.o.
    Pisma bralcev

    Posegi v prostor brez ustreznih presoj

    Župan Ljubljane Zoran Janković poudarja, da ima za gradnjo veljavna delna gradbena dovoljenja, kar drži, do sedaj jih nihče ni razveljavil.
    Župan meni: četudi bo prišlo do tožb na sodišču, bo navadno gradbeno dovoljenje (torej za objekt brez »vplivov na okolje«) vseeno veljavno kot »dokončno« in ga bo občina izkoristila za dokončanje gradnje. FOTO: Jože Suhadolnik
    Župan meni: četudi bo prišlo do tožb na sodišču, bo navadno gradbeno dovoljenje (torej za objekt brez »vplivov na okolje«) vseeno veljavno kot »dokončno« in ga bo občina izkoristila za dokončanje gradnje. FOTO: Jože Suhadolnik
    mag. Marinka Kurilić
    14. 12. 2025 | 05:00
    5:08
    V objavljenem intervjuju z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem smo poleg drugega brali tudi o stališčih župana o dveh pomembnih investicijah, in sicer o gradnji kanala za odpadne vode C0 ter o načrtovani gradnji garažne hiše pod prostorom Centralne tržnice Ljubljana.

    Zoran Janković: Opozicijsko strašenje ljudi je nerazumno in nevarno

    Ker sta oba primera poseganja v prostor objekta z vplivi na okolje, s podobnim odnosom mestne uprave in župana do posledic tega, ju v civilni iniciativi Tržnice ne damo pozorno spremljamo ter podajamo kratke komentarje na stališča župana.

    Na vprašanje »Kakšno je stanje pri zloglasnem k​analu C0?« župan odgovarja, da ima OPN MOL-ID izveden postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). V resnici nima potrebne (podrobne) PVO, ker kanal C0 nima opravljene PVO za bistven odsek Brod–Ježica.

    Župan izpostavlja, da ima poseg gradnje kanala pravno veljavno oceno o dodatni zaščitni kineti, ki jo je izdelal dr. Pirnat. Treba je opozoriti, da iz pravnega mnenja dr. Pirnata ni razvidno strokovno mnenje strokovnega izvedenca gradbene stroke, ni jasno torej, na čem temelji, gradbenoinženirsko je lahko po mnenju mnogih zelo sporno; ugovarjati bi mu na sodišču moralo pristojno državno ministrstvo (pa tega ni storilo).

    Po tem mnenju (in z njim povezanim mnenjem mariborske pravne fakultete) se gradnja (okoljevarstveno dodatno zaščitne) kinete ureja kar s projektom za izvedbo, za katerega se ne potrebuje dodatnega gradbenega dovoljenja in posebne presoje vplivov na okolje, ker naj bi bila ta obravnavana že z OPN MOL-ID. Iz tega izhaja, da je kanal C0 vendarle »objekt z vplivom na okolje«.

    Župan poudarja, da ima za gradnjo veljavna delna gradbena dovoljenja, kar drži, do sedaj jih nihče ni razveljavil, za nekaj pritožb na zadnjo fazo pričakuje ugoden odziv MNVP kot pritožbenega organa (kjer je na MNVP politično pomembna oseba bivši odgovorni za prostorski akt OPN MOL-ID in za umeščanje kanala C0 v prostor (mag. Gajšek), vse predstavlja možnost »konflikta interesov«).

    Župan meni: četudi bo prišlo do tožb na sodišču, bo navadno gradbeno dovoljenje (torej za objekt brez »vplivov na okolje«) vseeno veljavno kot »dokončno« in ga bo občina izkoristila za dokončanje gradnje.

    Menimo, da zakonitost tega pride v poštev samo, če nikomur ne uspe dokazati, da za kanal C0 ni bil pravilno voden postopek presoje vplivov na okolje, torej pomanjkljiv CPVO postopek za OPN MOL-ID, ki ni predvidel nobenih »omilitvenih ukrepov« za morebitno ogrožanje elementov okolja (podtalnice ipd.).

    Zaradi vsega navedenega obstaja tveganje gradnje pred ugotovitvami na upravnem sodišču, kar je predrzno, na račun davkoplačevalcev; ker gradbeni zakon dovoljuje nadaljnji obstoj že zgrajenega (okoljsko nespornega) objekta tudi po odvzemu gradbenega dovoljenja, je vse skupaj ustavno sporno.

    Zgoraj navedeno navezujemo na nadaljevanje intervjuja, na vprašanje, ali bo garaža pod Tržnico zgrajena, župan odgovarja, da vsekakor – pomislekov nima. Izpostavlja, da je med pripravo projekta bilo uvedeno veliko prilagoditev zaradi raznih ugovorov ter da je projekt »ekološka izboljšava« stanja, kar mogoče delno drži, res pa je, da objekt okoljevarstveno, pa tudi sicer, ni ustrezno preverjen.

    Navaja, da za projekt skrbi zunanji izvajalec, kar za javnost ni pomembno, razen da svojo odgovornost prenaša nanj! Za gradbeno dovoljenje se vodi »integralni postopek«, ki naj bi bil dokončan še letos ali v začetku leta 2026, izjavlja župan.

    V primeru projekta prenove Centralne tržnice gre za »objekt z vplivi na okolje«, ta status mu je priznan, za razliko od projekta kanala C0, ki mu je status takega objekta nekako samo delno priznan, saj se vsi sklicujejo na njegovo obravnavo v CPVO postopku za OPN MOL-ID.

    Ta je tozadevno pomanjkljiva, nezadostna, enako velja za gradnjo podzemne garažne hiše na Vodnikovem trgu. Poročilo o vplivih na okolje za gradnjo garažne hiše se v ključnih točkah sklicuje kar na CPVO za OPN MOL-ID, vendar se nanj ne opira, saj se ne more – primerne vsebine manjkajo.

    Tako kot v primeru neurejenega področja vpliva hrupa na okolje (s strani prometa, zaradi neustavne tovrstne uredbe) so v celotnem procesu prisotne tudi druge pomembne nepravilnosti, med njimi še najbolj odsotnost vodenja postopka usklajevanja s pristojno službo Unesca, zaradi poseganja na vplivno območje zaščitenega predela spomenika Plečnikove arhitekture (kjer je v pomoč mestni upravi MOL zopet prisotno »pristransko« mnenje pravnika dr. Pirnata, ki ne ugotavlja pomanjkljivosti vseh upravnih aktov – prikaz »stanja prostora« ni opremljen s podatkom o Unescovi zaščiti, proces varstva te pa sovpada s procesom varstva po okoljevarstvenih direktivah EU, obveznih v RS).

    Objekt z vplivi na okolje se lahko gradi šele po »pravnomočnem« gradbenem dovoljenju (na podlagi sklepa sodišča), kar pomeni, da bo v primeru izdanega »integralnega gradbenega dovoljenja«, kljub vsem okoljskim pomanjkljivostim, ki jih dokazujemo, potrebna naša pot na upravno sodišče – zopet z učinki na davkoplačevalski denar.

    mag. Marinka Kurilić v imenu civilne iniciative Tržnice ne damo.

    Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.

    Več iz teme

    Zoran JankovićKanal C0MOLministrstvo za okolje in prostorpisma bralcev

