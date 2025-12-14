Odziv na Jankovićeve navedbe o koalicijskih pogajanjih leta 2011

Gospod Zoran Janković v intervjuju omenja dogodke v zvezi z oblikovanjem vlade po parlamentarnih volitvah leta 2011 in mojo vlogo pri tem.

Jankovićeve navedbe v zvezi z omenjenimi dogodki so večinoma eklektične, nerazumljive ali trivialne, nevredne resnega komentarja.

Z gospodom Jankovićem tudi sicer ne želim in ne nameravam polemizirati, saj med nama glede načina komuniciranja, osebnostnih lastnosti in političnih nazorov obstajajo prevelike razlike, da bi bila taka polemika lahko smiselna.

Odzvati se moram na neresnično trditev, da sem leta 2011 parafiral osnutek koalicijske pogodbe s Pozitivno Slovenijo (PS). Nikoli nisem ne parafiral ne podpisal kakršnegakoli osnutka koalicijske pogodbe s PS. Moj podpis pod takim dokumentom ne obstaja.

O tem, da Državljanska lista (DL) ne vstopi v koalicijo s PS, je odločil svet stranke na predlog pogajalske skupine, ki sva jo vodila z g. Janezom Šušteršičem.

Svetu sva podala takšen predlog na podlagi ocene, da so bila koalicijska pogajanja s strani PS vodena skrajno amatersko, da med strankama obstajajo nepremostljive programske oziroma politične razlike in da PS ni mogoče zaupati, da bo spoštovala koalicijske zaveze.

Mnenje sveta je bilo, da bi bilo korektno, da gospoda Jankovića nemudoma po seji osebno obvestim o odločitvi, kar sem tudi storil.

***

Gregor Virant, Pariz.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.