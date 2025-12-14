O transparentnosti, raziskavah in delu Mirovnega inštituta

Na Mirovnem inštitutu smo z ogorčenjem prebrali prispevek Karla Lipnika, v katerem nas brez navajanja kakršnegakoli dejstva obtožuje netransparentnega financiranja in zavajajoče predstavlja kot politično gibanje.

Če bi Lipnik tako dobro, kot je naštudiral revizijsko poročilo za Tinekov brod, naštudiral spletno stran ali letno poročilo Mirovnega inštituta, ne bi mogel napisati takšnega članka. Viri našega financiranja in rezultati našega dela so javno dostopni, vključno z višino in strukturo prihodkov, podatki o financerjih ter opisi projektov in njihovih (številnih) rezultatov (www.mirovni-institut.si).

Te podatke bi mu z veseljem posredovali tudi sami, če bi se obrnil na nas. Z veseljem bi mu tudi pokazali, da naše poslovanje vsako leto pregleda neodvisna zunanja finančna revizija, ki je doslej vedno potrdila pravilnost računovodskih izkazov ter skladnost poslovanja s predpisi in pogodbenimi obveznostmi.

Če bi se Lipnik vsaj malo potrudil preveriti dejstva, bi ugotovil, da Mirovni inštitut ni politično gibanje, temveč nevladna znanstvenoraziskovalna organizacija, ki deluje po enakih strokovnih standardih in metodologijah kot javni raziskovalni inštituti.

Z rezultati našega dela sooblikujemo akademske razprave o ključnih izzivih našega časa, kot so vzpon avtoritarizma in populizma, širjenje nestrpnosti in sovražnega govora, problemi v domski oskrbi starejših ali odrekanje delavskih pravic v okviru platformnega dela.

Naši znanstveni prispevki so objavljeni pri uglednih mednarodnih založbah in v znanstvenih revijah ter predstavljeni na mednarodnih konferencah. Inštitut in njegove sodelavke in sodelavci so za svoje raziskovalno delo prejeli priznanja Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost, Univerze v Ljubljani in Slovenskega sociološkega društva.

Če bi Lipnik pogledal publikacije in poročila Mirovnega inštituta, bi lahko javnosti priobčil, da na podlagi raziskav izvaja tudi ozaveščevalne in izobraževalne dejavnosti ter pripravlja izhodišča za boljše javne politike.

Z akcijami, kot je »Živeti mir«, opozarjamo na nevarnosti militarizacije ter širimo kulturo miru in nenasilja, z orodji, kot je »Vodnik po človekovih pravicah«, omogočamo, da sta razumevanje in uresničevanje človekovih pravic dostopna vsem, s sistematičnim spremljanjem stanja prispevamo k poročilom EU o vladavini prava ter poročilom Agencije EU za temeljne pravice (FRA) in s tem krepimo demokratične standarde po Evropi, s konkretnimi predlogi pa prispevamo k izboljšavam zakonodaje – med drugim tudi k noveli zakona o RTV Slovenija, sprejeti leta 2022, ki krepi varovala za neodvisnost javnega medija. Takšna uporaba družboslovnega in humanističnega znanja je eden od temeljnih pogojev družbenega napredka.

Če bi Lipnik vsaj malo raziskal, kako Mirovni inštitut pridobiva sredstva za svoje delo, bi ugotovil, da je naš glavni vir prijavljanje na javne razpise doma in v tujini, kjer je treba dokazati visoko stopnjo raziskovalne odličnosti in družbenega vpliva. Konkurenca je v teh postopkih izjemno visoka, saj je pogosto odobrenih manj kot deset odstotkov prijav.

To pomeni, da sredstva pridobivamo s trdim delom, referencami in inovativnimi idejami ter v postopkih, v katerih odločajo strokovne komisije in jasni kriteriji.

Vsa sredstva, ki jih tako pridobimo, so namenjena izključno raziskavam in širjenju pridobljenega znanja ter uporabljena v dobro skupnosti. To redno preverjajo tudi financerji, ki imajo vzpostavljene mehanizme nadzora, evalvacij in revizij.

In ne nazadnje: če bi Lipnik opravil delo, za katero je plačan, bi ugotovil, da Mirovni inštitut že leta analizira medijsko krajino ter zagovarja svobodo medijev, kakovostno novinarstvo in mehanizme, s katerimi bi država v teh težkih časih pomagala preživeti kvalitetnemu tisku.

Prav zato nas neprofesionalno ravnanje avtorja in objava takšnega prispevka v osrednjem slovenskem časopisu oziroma njegovi prilogi še posebej žalosti.

Dr. Iztok Šori, direktor Mirovnega inštituta.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.