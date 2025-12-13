Spregledana kulturna scena podhoda Ajdovščina

V članku novinarke Manje Pušnik med drugim piše, da je podhod Ajdovščina zdaj zbirališče brezdomcev in odvisnikov. Ob tem nas preseneča, da v članku ni niti z besedo omenjeno večletno živahno kulturno dogajanje v tem podhodu.

Zapuščene prostore v podhodu Ajdovščina od leta 2021 oz. 2020 upravljata organizaciji s statusom v javnem interesu na področju kulture – KUD Center 21, znan kot Hupa Brajdič produkcija in Cirkulacija 2​, ki imata z Mestno občino Ljubljana sklenjene pogodbe o začasni uporabi prostorov.

Tam imajo umetniki svoje ateljeje in delavnice ter prizorišča, na katerih se odvijajo številni umetniški, raziskovalni in produkcijski dogodki, ki pomembno soustvarjajo neinstitucionalno kulturno krajino Ljubljane.

Naše delovanje podpirajo Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju MOL), Ministrstvo za kulturo RS (v nadaljevanju MzK), Javni sklad za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) in drugi, kar potrjuje visoko kakovost izvajanih programov.

V prostorih Hupa Brajdič produkcije se letno zvrsti povprečno 70 javnih dogodkov z glasbenega, uprizoritvenega, vizualnega in intermedijskega področja, poleg rednih vaj in produkcijskih procesov. Poleg članov kolektiva tu gostujejo številne kulturne organizacije, kolektivi, festivali in ustvarjalci iz Slovenije in tujine.

Med njimi so Cikel svobodno improvizirane glasbe Taktišče z mednarodnimi zasedbami priznanih glasbenikov, Kavč festival, različne glasbene zasedbe v okviru tedenskih jam sessionov Jazz klub Mezzoforte, V-F-X Ljubljana – mednarodni festival eksperimentalnih avdiovizualnih praks, Radio Študent, Društvo Škuc, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, Etno zbor Ljelje, RTV Slovenija, Big Nose, Feministični pevski zbor Z'borke, Mladinski center ULCA, zasedba Orkestrion, zasedba Zhlehtet, improvizacijska gledališka skupina Glumissimo, kolektiv Odprta scena in mnogi drugi.

Delovanje Cirkulacije 2 je od leta 2009 financirano z javnimi sredstvi. Od 2016. letne programe financira MOL. Program, ki ga trenutno izvajamo, je bil potrjen na javnem razpisu MOL JPR-PROG-2024–2027: TRANSDISCIPLINARNI PROGRAMI. Vsako leto naknadno prijavimo posamezne projekte še na MzK in JSKD.

V prostorih Cirkulacije 2 se letno zvrsti okrog 50 javnih dogodkov z intermedijskega, transdisciplinarnega, performativnega, plesnega, zvočnega, uprizoritvenega in vizualnega področja. Cirkulacija 2 se produkcijsko posveča živi umetnosti in eksperimentalnim ustvarjalnim pristopom.

Zaradi odprte strukture delovanja in neobremenjenosti z žanri je program bolj dostopen raznolikemu občinstvu, ki ne išče klasičnih umetnostnih okvirov.

Poleg našega letnega programa vsako leto gosti festivale, skupine in posamezne umetnice iz Slovenije in tujine, kot na primer mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore, mednarodni plesni festival Cofestival, mednarodni festival eksperimentalnega zvoka Prepaired surroundings, Radart, Animateko, Art Mus. Do sedaj smo sodelovali z Vio Negativa, FriFormo, zavodom Sploh, Rdečimi zorami, Mestom žensk, Radiem Študent, VIST, KUD Transforma, Prostorožem, Bivališči Branislave Sušnik, Cofestivalom, Zavodom Projekt Atol, Društvom Ljudmila itd.

Zbiranje brezdomcev in odvisnikov v podhodu Ajdovščina ni odgovornost umetniških kolektivov, ki tam delujemo. Ker se je MOL problematike lotil z nenadnim začasnim zaprtjem podhoda, smo se znašli v nezavidljivem položaju, ki ga v dialogu z mestom trenutno aktivno rešujemo zato, da lahko do začetka gradbenih del nemoteno izvajamo svoje programe.

Številnost dogodkov, obiskovalcev in medijskih objav o naših programih jasno kaže na nujnost ohranitve neinstitucionalnih umetniških prizorišč v prestolnici.

Dejstvo, da novinarka v omenjenem članku ta pomembni del dogajanja v podhodu Ajdovščina spregleda, se nam zaradi zgornjih navedb zdi toliko bolj nenavadno in neprimerno, še posebej, ker sta imeni obeh kulturnih organizacij jasno označeni na izložbah, prizorišče pa je od Delove stolpnice oddaljeno dobrih pet minut hoje.

Pri celotni zgodbi nikakor ne želimo prezreti osnovnega problema v podhodu Ajdovščina in v drugih kritičnih točkah v mestu. Namreč problema odvisnosti in z njo povezanih socialnih stisk.

Verjamemo, da je rešitev situacije mogoča le s sodelovanjem vseh deležnikov: mesta, stroke, socialnih služb, terenskih ekip, zdravstvenih programov in skupnosti.

***

Ekipi Hupa Brajdič produkcije in Cirkulacije 2, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.