Zavajanje potrošnikov

Novo kuhinjo kupujemo vsakih 20 ali 30 let in to je kar stresna izkušnja, ki sem jo pred kratkim doživel. Imel sem srečo, da mi je osnovno idejo podala prijateljica, arhitektka, in mi tako prihranila kar nekaj časa, potrebnega za izris in pripravo ponudbe v prodajnih centrih.

Pred nakupom je treba pridobiti nekaj ponudb in se nato odločiti za tisto pravo, pri kateri seveda upoštevaš določene kriterije, ki omogočajo primerljivost. Zapiralni mehanizmi, višina elementov, material ... Ni bilo mogoče spregledati oglasnih sporočil prodajalca iz Avstrije, ki je ponujal 50 odstotkov popusta za kuhinje, in pridobitev ponudbe tudi pri njem je bila logična odločitev.

Osebje je bilo prijazno, podal sem tako strukturna kot cenovna pričakovanja in čez kakšno uro debat in posvetov je bila ponudba na mizi. Sicer več kot dvakrat dražja od mojega postavljenega cenovnega okvira, pa vendar, saj na to pride še popust, kajne?

In tu sledi šok: popust je bil že upoštevan, tako da je bila cena pred popustom na papirju dvakrat višja! Torej so oglaševani popusti v oglasnih sporočilih čisto zavajanje, saj bi lahko bili oglaševani tudi s precej višjimi procenti. Trgovec lahko mirno vedno prikaže izhodiščno ceno s še bistveno višjo postavko, prodajna cena s popustom bo namreč vedno enaka, kot si jo on želi.

Seveda so me iz prodajalne še klicali in mi ponujali dodaten 10-odstotni popust, ki ga sicer mora odobriti šef oddelka. Šele moja informacija, da sem drugje nabavil kuhinjo za približno 40 odstotkov njihove ponudbe, je ustavila njihovo prepričevanje za nakup pri njih.

Sicer pa ne vem, zakaj sem bil presenečen, saj nas tudi na javni televiziji vsakodnevno obstreljujejo z oglasi o prehranskih dodatkih, ki čudežno omogočajo bolj zdravo življenje, in vsi vemo, da je vse skupaj poenostavljanje, pretiravanje in zavajanje. Pa vendar se nič ne spremeni in potrošnik ni zaščiten.

Čudežna čistila, ki umazanijo odstranijo z nežnim potegom roke, pralni praški, ki s pogledom odstranjujejo umazanijo. In mi potrošniki nasedamo tem zgodbam, televizija pa služi z oglasi. Do kdaj še tako?

***

Goran Juren, Ljubljana.