S kom ne bomo sodelovali?

S postavitvijo spomenika slovenski osamosvojitvi so težave. Natečajne predloge naj bi pregledovala že tretja komisija. To je mogoče prebrati v članku arhitekta Matevža Grande.

Bivši ljubljanski Trg revolucije se je preimenoval v Trg republike. Predlagam, da se spomenik revolucije, ki stoji na tem trgu, preimenuje v spomenik osamosvojitve Slovenije. Zadeva bi bila poceni in tehnično neproblematična. Zamenjati bi bilo treba le napis ob spomeniku.

Obstoječi spomenik je lepo delo akademskega kiparja prof. Draga Tršarja. Gre za motiv zanosnega krila, ki ga sestavljajo navdušene množice. Motiv je razmeroma nevtralen, nima sam po sebi nobene politične konotacije.

Razlaga spomenika je lahko zelo raznovrstna. Brez težav lahko pomeni veselje in polet množic ob osamosvojitvi naše države. Moj predlog utegne pobuditi nasprotovanje in negodovanje, češ da poenostavljam in banaliziram problematiko spomenika slovenski osamosvojitvi.

Naj ponovim; če smo preimenovali trg, zakaj ne bi preimenovali tudi spomenika? Javnost bi zelo hitro pozabila, komu in zakaj je bil postavljen Tršarjev spomenik. Kdo še ve, da je bil spomenik pred sodno palačo v Ljubljani posvečen avstrijskemu cesarju Francu Jožefu? Kasneje so doprsni kip cesarja uspešno nadomestili z doprsnim kipom jezikoslovca Frana Miklošiča. Predlagano preimenovanje ima očitno nekaj predzgodovine.

***

Janez Suhadolc, Ljubljana.

