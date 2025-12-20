Nazorska uravnoteženost kot pogoj ustavne demokracije

V Delu 13. decembra je Vladimir Dejan še enkrat objavil dobesedno enako (razen enega uvodnega stavka) obregovanje ob mene osebno (napad ad personam namesto polemike o spornem vprašanju), kakršno je že 29. novembra objavil v Dnevniku.

Tam sem mu že 1. decembra tudi odgovoril, a je bralcem Dela to kar zamolčal. Zato moram zdaj ta svoj odgovor predstaviti še bralcem Dela. Glasil se je takole:

Če bi se tako dolgo vlekla polemika različno mislečih o tem, kar je vredno razprave (ali potrebujemo nazorsko uravnoteženo ustavno sodišče ali ne), bi bilo to gotovo mnogo bolje kot zdaj, ko moji nasprotniki o tem ne povedo nič, namesto tega pa »polemizirajo« z izmišljenimi ali meni podtaknjenimi tezami.

Prvi od njih je to naredil kar dvakrat zaporedoma – ko sem mu s citati že dvakrat dokazal, da mi je to podtaknil (da jaz trdim, da je bilo v zadnji sestavi šest »levičarjev«), pa zdaj pride še g. Dejan, ki to očitno potvorbo mojega stališča brezskrupulozno še tretjič ponovi.

Le v mlinu je treba vse dvakrat povedati, se je reklo včasih – a zdaj naj bi bilo pa v časniku treba trikrat? Škoda časopisnega prostora.

Ta moj kritik je tej potvorbi nato dodal še tri odstavke napadov name osebno, na katere ni vredno odgovarjati – odgovorim pa naj na njegovo vprašanje, kako naj bi se sploh lahko ugotavljala nazorska usmeritev kandidatov, preden postanejo ustavni sodniki.

Odgovor je preprost: enako kot potem, torej iz njihovega dotedanjega sojenja in drugega javnega delovanja (članki, razprave, študije).

Da drugi sodniki (razen ustavnih) »svetovnonazorskih sodb še ne pišejo« (kot pravi g. Dejan), je pri nas sicer zelo pogosto, a zato nič manj zgrešeno pojmovanje.

Že najnižji sodnik mora pri sojenju soditi tudi po ustavi – kadar sodi o nazorsko občutljivih primerih, se že iz njegovih sodb vidi, s kakšnega nazorskega izhodišča je zadevo presojal (pa če se sam tega zaveda ali ne).

Moj kritik pa svoje nerazumevanje položaja sodnika v sodobni ustavni demokraciji nato pokaže še v svojem retoričnem vprašanju, ali smo morda že pozabili, »kaj se je dogajalo v polpretekli zgodovini – kandidat je takrat moral biti družbenopolitično primeren«.

Da, takrat je res bilo tako – toda v bistvu je enako tudi danes. Le da je bila ureditev takrat »enoumna«, danes pa je nazorsko pluralistična.

Takrat je torej sodnik moral biti »naprednih nazorov« – čeprav mnogi sodniki to niso bili, le da tega niso javno razglašali, oblast pa se je zadovoljila s tem, da ji niso vidno nasprotovali.

Praksa seveda ni bila dosledna: včasih je za diskvalifikacijo sodnika (ali učitelja itd.) zadoščalo že to, da je hodil v cerkev, včasih pa so mu to spregledali. Če je v konkretnem sojenju zato kje »zgrešil«, so pa višje instance to napako zlahka popravile.

Danes taka ali drugačna svetovnonazorska usmerjenost nikogar več ne sme diskvalificirati za sodnika, učitelja ali za kakršnokoli javno službo.

Pri zadnjem razsodniku v ustavnih sporih pa bi bilo treba poskrbeti za to, da bi bili različni svetovni nazori v njem kolikor le mogoče enakopravno zastopani, saj to, kot je zapisal nekdo drug, ne jaz, »pomeni preprečevanje ideološkega enoumja, ki ga mora sodobna demokracija v svoji predanosti pluralizmu zavrniti«.

Žal, kot nakazuje tudi zadnji predsedničin »ožji izbor« kandidatov za nove ustavne sodnike, gremo pri nas ravno v nasprotno smer.

Gornjemu, zapisanemu v Dnevniku, naj zdaj dodam le še to, kar se je zgodilo medtem: na posvetovanjih predsednice republike o možnih kandidatih za razne pomembne funkcije je predstavnica največje vladne stranke povedala, da ena tretjina njihovih poslancev ene od kandidatur ne bo podprla, ker ta kandidat/kandidatka predava pravo na katoliški pravni fakulteti.

Ah, kakšen lep napredek: ne več vsi – samo še ena tretjina! Ali bo že ta tretjina dovolj, da bo predsednica potem to kandidaturo izločila iz igre, bomo pa kmalu videli. Počakajmo.

Matevž Krivic, Spodnje Pirniče.

