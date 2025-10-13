Gospa Ursula von der Leyen in njeni podporniki, ali res verjamete, da boste vojno proti Rusom dobili? Če bi količkaj upoštevali zgodovinska dejstva in realen pogled na današnje stanje, bi hitro ugotovili, da ste se s sankcijami proti Rusiji ustrelili v koleno, s tem pa tudi vse nas, navadne smrtnike, v EU in zunaj nje.

V bistvu se stanje s takšno vašo politiko iz dneva v dan slabša. Poznam ruski narod, in če mislite, da jih boste na tak način stisnili v kot, se motite. Če pa bi do tega slučajno prišlo, potem gorje vsem nam.

Prepričan sem, da bi Rusi uporabili skrajno možnost, nuklearno orožje. To pa pomeni konec, uničenje našega planeta in s tem tudi vsega človeštva. Ali ste res tako slepi, da ne vidite, kam nas vaša politika vodi? Slej ko prej se boste morali z Rusi pogajati. Strinjam se s tistimi, ki trdijo, da Ukrajina nikoli več ne bo takšna, kot je bila pred vojno. Na žalost.

Lahko bi pa bila, če bi določeni veljaki povlekli prave poteze, ko je bil še čas za to. Vojna v Ukrajini se bo nekega dne končala in morali boste pristopiti k mirovnim pogajanjem. Prej ko boste to dojeli, prej bo dobro za vse nas.

Obstajata samo dve poti: mirovna pogajanja ali stopnjevanje napetosti do nuklearnega uničenja planeta, s tem pa tudi človeštva. Prosim vas, ne igrajte se z našim prelepim planetom in našimi življenji.

***

Vlado Jeremič, Izola.