Čakalne dobe v zdravstvu

Čakalne dobe so rakava rana skoraj vsakega zdravstvenega sistema, tudi našega. Zato je še bolj nerazumljivo, da ne spodbujamo dodatnega dela zdravnikov zunaj njihovih ustanov, ki ne morejo ne prostorsko, ne kadrovsko, ne organizacijsko zadostiti vsem potrebam po zdravstvenih storitvah.

Uradni podatki o številu ljudi, ki čakajo na razne zdravstvene storitve, so zavajajoči in niso realna slika o številu čakajočih. Med te bi morali prišteti tudi tiste, ki ne morejo ali nočejo čakati in si to lahko privoščijo s tem, da storitev plačajo. A v tem primeru so deprivilegirani, ker so storitev, če je zajeta v košarici pravic, že plačali skozi prispevek za zdravstveno zavarovanje.

Pošteno in prav bi bilo, da bi jim ZZZS povrnila strošek zdravstvene storitve, in to ne glede na to, kje je bila opravljena. To je nepravično, da ne rečem neustavno. Zlasti je sporno, če gredo na neko storitev na predlog zdravnika, in to celo z napotnico, in ne po lastni presoji.

Seveda so razlogi za samoplačniški pregled različni. Ljudje smo pač različni in različno dojemamo svoje simptome in znake morebitne bolezni.

Ker sem polnih 38 let delal na ljubljanski urgenci in občasno v osnovnem zdravstvu, imam kar precej izkušenj. Imel sem ta privilegij, da sem delal v takih ustanovah, ko se je lahko delalo tudi mimo ustaljenih pravil. Tako sem kar nekaj let delal v zdravstvenih domovih v Kranju, Kočevju in Grosuplju ter občasno v Tolminu in marsikateri bolnik, ki bi sicer končal na urgenci, je bil direktno napoten v ustrezno ustanovo brez nepotrebnega dolgotrajnega in mučnega bivanja na skoraj vedno preobremenjeni urgenci.

Poleg mene so prihajali občasno ali redno delat še drugi specialisti, denimo diabetolog, kardiolog, psihiater, pa tudi ginekolog, pediater in še kdo. Nekateri so prihajali občasno zaradi nadomeščanja odsotnih stalnih zdravnikov, drugi pa kar redno.

Pa kaj bi to razlagal ljudem, ki jih vodi slepa ideološka premisa, da je dodatno delo zdravnikov v drugih ustanovah ali pri zasebnikih treba preganjati za vsako ceno, ne glede na posledice.

Tudi za zdravstvene delavce, ki svetujejo ministrstvu, ne vem, ali imajo dovolj izkušenj, kako zdravstvo deluje, da sploh deluje. Situacije so tako različne in specifične, da jih ni mogoče uravnavati z odloki. Saj so odkloni, a teh ni pametno reševati tako, da preganjaš in onemogočaš delo tistih, ki hočejo in zmorejo več.

Za zmanjšanje pritiska na urgence bi bil eden, ne pa edini učinkovit ukrep delo zdravnikov specialistov zunaj svojih ustanov. To se vsaj večjim državnim bolnišnicam ne bi nič poznalo. Zavedam se, da so taki predlogi preveč heretični in da bi mnogi navajali številne razloge, zakaj to ni mogoče.

Sedaj je izgovor novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki tako delo znatno omejuje ali celo prepoveduje. Ob drugačnem odnosu do zdravništva, ki sámo najbolj pozna probleme, bi precej zmanjšali število bolnikov, ki sicer, ker nimajo druge možnosti, kako priti do specialista, iščejo bližnjice na urgencah, kjer čakajo ure in dneve za nekaj, česar bi morali biti deležni bližje svojemu domu. To je z vidika bolnikov povsem razumljivo.

Toda, ali ni z vidika bolnika tudi bolje, da pride čim bližje neki specialist, kot da se mora bolnik voziti v oddaljene bolnišnice in ambulante? Pa tudi lokalnim zdravnikom to koristi, da se ob posameznem bolniku osebno posvetujejo in se tako lažje odločijo, kaj pri konkretnem bolniku storiti, in bolnika lažje spremljajo, ker so lahko v stalnem stiku s specialistom.

Pogosto govorimo o zdravstvu v bivši državi in ga primerjamo s sedanjimi razmerami. A stvari sploh niso primerljive zaradi razvoja medicine in tehnologije, s katero danes razpolagamo. Pa kljub vsemu napredku medicine se dogajajo zmote ali, če hočete, napake, ki so žal včasih tudi usodne in o katerih je bilo v preteklosti veliko publicitete.

Tudi sam se pogosto vračam k razmeram, kakršne so bile pred desetletji, pa vendar skušam zlasti na osnovi izkušenj biti čim bolj realističen. Nenazadnje pa pogosto, ko kritiziramo razmere v zdravstvu, pozabljamo na dejstvo, da se je povprečna življenjska doba od osamosvojitve podaljšala za okrog deset let, kar pomeni več kroničnih, polimorbidnih in predvsem starejših bolnikov. Tudi ali predvsem zaradi njih bi morali stremeti k temu, da bi jim čim bolj približali zdravnika, vendar pa bo z omejevanjem in celo prepovedmi dosežen ravno nasproten učinek.

Seveda nimam iluzij, da bi s predlaganim načinom radikalno skrajšali čakalne dobe, toda po mojih izkušnjah bi bilo to mogoče vsaj na nekaterih področjih (na primer v pulmologiji in kardiologiji). A pri taki družbeni klimi nimam upanja, da bo kdaj drugače in bolje.

***

Marjan Fortuna, Kranj.