Pismo podpore predlogu sprememb Zakona o socialnem varstvu

Seznanjeni smo s predlogom sprememb Zakona o socialnem varstvu (ZSV-L), ki vpeljuje novo socialnovarstveno storitev »podpora v skupnosti« in ki ga želimo s tem javnim pismom tudi podpreti.

Ljudje z dolgotrajnimi težavami z duševnim zdravjem in ljudje s težavami v duševnem razvoju so bili dolga leta obravnavani večinoma v socialnovarstvenih zavodih. Sistem jim je »omogočal«, da so podporo pri vsakdanjem življenju dobili le, če so se preselili v ustanovo.

Od 90. let prejšnjega stoletja smo mnogi razvijali raznovrstne oblike podpore v skupnosti, kot so na primer stanovanjske skupine in podpora pri samostojnem življenju zunaj ustanove. Republika Slovenija je s tem naredila korake v pravo smer, vendar pomanjkljivo. Prvič zato, ker so ustanove kljub temu še vedno polne, drugič pa zato, ker so bile vse oblike podpore v skupnosti do zdaj v pravni red umeščene neustrezno kot oblike institucionalnega varstva ali socialnovarstvenih programov, kar prinaša izvajalcem in uporabnikom številne nepotrebne ovire in težave.

Socialnovarstvene zavode, ki izvajajo podporo v skupnosti, zavezujejo pravila in standardi institucionalnega varstva, ki so bili pisani za velike ustanove in za podporo v skupnosti niso primerni. Izvajalci socialnovarstvenih programov v skupnosti pa težko iščejo načine, kako v tem togem okviru ureditve in financiranja zagotoviti podporo, čim bolj prilagojeno potrebam posameznikov.

Skupni problem obeh načinov ureditve je, da uporabniki storitev formalno gledano še vedno »živijo« v zavodu ali v programu, četudi živijo v skupnosti. To pomeni, da je njihova pravica do doma pogojena s prejemanjem podpore pri istem izvajalcu. Vsa ključna mednarodna priporočila kažejo na to, da je za dobro podporo v skupnosti nujno razkleniti bivanje in podporo iz enotnega paketa storitev, kot to počne aktualni predlog ZSV. Prehod iz institucionalnih v skupnostne oblike podpore je v mednarodnem merilu dejstvo, v ta proces so se razvite države sistematično podale in ga v mnogih primerih tudi izvedle že pred tridesetimi leti.

Tak prehod Republiki Sloveniji nalagajo tudi mednarodne konvencije in dokumenti Organizacije združenih narodov, Svetovne zdravstvene organizacije, Evropske komisije, Sveta Evrope in drugih, ki institucionalno oskrbo za to skupino ljudi zapisujejo kot močno kršitev njihovih temeljnih pravic. Na nujo po boljših sistemskih rešitvah našo državo opominjajo tako mednarodne (Odbor ZN za pravice invalidov) kot nacionalne instance (Zagovornik načela enakosti, Varuh človekovih pravic).

Sklenemo lahko, da skupnostna podpora v Sloveniji do neke mere že deluje, vendar v zakonskih okvirih, ki ji niso prilagojeni in ji ne omogočajo potrebnega razvoja. Predlagane spremembe ZSV to odpravljajo in s tem vzpostavljajo pogoje za nadaljnjo krepitev podpore v skupnosti. Za slednjo pa na centrih za socialno delo in vsi drugi, ki poznamo stanje na terenu, vemo, da je v praksi manjka, zato je ta okrepitev s predlaganimi spremembami več kot dobrodošla.

Še več, spremembe vpeljujejo možnosti, da zagotovimo ljudem z dolgotrajnimi težavami z duševnim zdravjem in ljudem s težavami v duševnem razvoju osnovno človeško dostojanstvo. To bi vzpostavilo možnosti tudi za krepitev socialnega dela, saj je razvoj stroke odvisen tudi od sistemskih možnosti, ki jih imamo za svoje delo. Stroka je razvila metodične in druge podlage za delo v skupnosti, ki bi jih morale podpreti tudi sistemske spremembe, ki so zdaj na srečo pred vrati.

Pozivamo Vlado RS, da aktivno prispeva k nujnim spremembam in potrdi spremembe ZSV, s čimer bomo kot država boljši v spoštovanju mednarodnih standardov človekovih pravic, kot družba pa vsi bolj človeški.

Želimo namreč družbo, v kateri bo vsak, ne glede na težave, s katerimi živi, lahko bival v skupnosti in k njej prispeval po svojih najboljših močeh.

***

Dr. Mojca Urek, dekanja Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani

Nenad Stojanović (po pooblastilu direktorja CSD Ljubljana Ivana Cafute)

Iztok Mrak, univ. dipl. soc. del., predsednik Socialne zbornice Slovenije