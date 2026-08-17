Pismo predsedniku vlade: država se je poravnala, mi pa čakamo

Spoštovani gospod predsednik vlade, obračam se na vas kot oškodovanec v poplavah leta 2012, v zvezi s sodno tožbo proti podjetju Verbund.

Že več let se soočam z nedopustno počasnostjo sodišča. Danes je dejstvo, da je sodišče že pravnomočno potrdilo temeljno odškodninsko odgovornost Verbunda za škodo v letu 2012, prav tako pa je bila s strani sodnih izvedencev večkrat utemeljena krivda zaradi nepravilnega ravnanja z zapornicami.

S tem ko se je država z družbo Verbund poravnala, je podjetje Verbund tudi dejansko priznalo svojo krivdo za povzročeno škodo. Vendar je skrb vzbujajoče dejstvo, da je država prejela zgolj nizko odškodnino, čeprav je prvotno terjala precej višji znesek.

Medtem ko se je država poravnala, smo ostali oškodovanci še vedno prepuščeni negotovosti in neupravičenemu čakanju na razplet naših postopkov. Takšno stanje, ko država prejme zgolj simbolično oziroma nizko odškodnino na podlagi priznane krivde tožene stranke, medtem ko posamezniki, ki smo utrpeli osebno škodo, zaradi neučinkovitosti pravosodja ne moremo do pravice, je za nas popolnoma nesprejemljivo.

Prosim vas, da kot predsednik vlade v okviru svojih pristojnosti pozovete predsednika sodišča v Mariboru, da prouči stanje v tej zadevi in zagotovi pospešitev postopka, ki traja nesprejemljivo dolgo. Drugič, opozorite na izrazito neenakost med položajem države in posameznih oškodovancev v istem pravnem sporu, v katerem je bila krivda tožene stranke že priznana.

Zahtevate ukrepanje, da bi vsi oškodovanci končno prejeli pravično odškodnino, ki nam pripada na podlagi že ugotovljene in s poravnavo potrjene krivde tožene stranke.

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Ivan Lorenčič, Maribor