Pismo zunanji ministrici RS: hujskaško sporočilo iz Sanrema

Spoštovana gospa Tanja Fajon, zunanja ministrica Republike Slovenije, domnevam, da zaradi tekočih problemov niste spremljali sanremskega festivala italijanske popevke in tako niste mogli v živo slišati hujskaškega teksta, ki ga je voditelj – verjetno moral – prebrati v petek v eter. Toliko bolj pomembno je, da se je to zgodilo na prvi italijanski televiziji v oddaji, ki jo je spremljalo 17 milijonov italijanskih gledalcev in tudi tujcev.

Na mojem rojstnem listu piše »Provincia di Lubiana«.

Tekst pamfleta so objavili nekateri slovenski mediji, tudi Delo, ki so ta tekst označili celo za nevarnega. Zato vas, gospa ministrica, sprašujem: ali se je zunanje ministrstvo uradno odzvalo na omenjeno TV-sporočilo in na proslave ter izjave uglednih italijanskih politikov ob naši meji? Ali je naša ambasada v Rimu dobila kakršna koli navodila, kako ukrepati?

Očitno naši »dobri sosedski odnosi« in »prijateljski stiki« in »stiskanje ročic« le niso tako iskreni, kot se to uradno zagotavlja. Kaj le na to porečejo Primorci, obžičeni Ljubljančani in še marsikateri Slovenec?

