Plačevanje položnic s Teledomom

S telefonskim klicem na Teledom Ljubljanske banke že dobrih dvajset let plačujem položnice, ki jih ni mogoče plačati s trajnikom. Vedno je bilo vse dobro, hitro opravljeno, s prijaznimi sogovorniki si preprosto opravil nekaj plačil položnic.

Zadnjih nekaj mesecev pa katastrofa. Klic, potem njihovo opravičilo, da imajo tehnične težave in da bo zadeva trajala dlje časa. Čakali smo tudi petinštirideset minut, da smo prišli na vrsto in opravili storitev. Nazadnje pa smo po klicu slišali obvestilo, da teh storitev na Teledomu ne bo več.

Zdaj pa me zanima, kako si Ljubljanska banka lahko privošči ukinitev tako priljubljene in uporabljane storitve. Polna usta hvale so jih, ko ponujajo različne kredite, vezave, neka zavarovanja in tako dalje, ne morejo pa zaposliti dveh ali treh oseb, ki bi še naprej delale na Teledomu. Predvsem starejši smo manj vešči uporabe novejših tehnologij in plačevanja s pametnimi telefoni – in starejših, manj veščih je zelo veliko.

Pri vseh bajnih dobičkih, ki jih banka prikazuje, bi si lahko dovolila manjši strošek z nadaljevanjem poslovanja prek Teledoma, saj bi s tem zelo ustregla veliki množici uporabnikov. Pa naj nekaj zaračunajo pri tem plačevanju.