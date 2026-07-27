Plačevanje vozovnic: prihodnost v Ljubljani zamuja

Na avtobusni postaji v Ljubljani je nakup vozovnic pri blagajni že vrsto let mogoč le z gotovino.
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Na bodoči začasni Avtobusni postaji Ljubljana bo nakup vozovnic mogoč tudi z bančno kartico. FOTO: Leon Vidic
Na avtobusni postaji v Ljubljani je nakup vozovnic pri blagajni že vrsto let mogoč le z gotovino. Od 24. avgusta leta 2026 pa bo na bodoči začasni Avtobusni postaji Ljubljana nakup mogoč tudi z bančno kartico.
Leta 2026!
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Maks Lavrinc, Kamnik. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča ...
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