Plačevanje vozovnic: prihodnost v Ljubljani zamuja

Na avtobusni postaji v Ljubljani je nakup vozovnic pri blagajni že vrsto let mogoč le z gotovino. Od 24. avgusta leta 2026 pa bo na bodoči začasni Avtobusni postaji Ljubljana nakup mogoč tudi z bančno kartico. Leta 2026! *** Maks Lavrinc, Kamnik. Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča ...