Po volitvah bo za zdravstvo vse po starem

Danes so dovoljene sanje, jutri bo nov dan Bolniki nimajo časa sanjati o izboljšanju zdravstvenega sistema in čakati, da bo po volitvah nov dan. Oni pričakujejo spremembe zdaj in takoj.

Če ne bomo vključili vseh kadrovskih in drugih zmogljivosti, bo šlo s slabega samo na slabše z vsemi in še hujšimi problemi, ker drugače ne more biti. O ločevanju javnega od zasebnega zdravstva, je bilo že veliko povedanega.

Ne moremo pa mimo dejstva, da javni zdravstveni sistem od bolnišnic do zdravstvenih domov ne more prevzeti vseh bremen čedalje večjih potreb po zdravstvenih storitvah. Ali je to res tako težko razumeti? Velko politikov in celo medicinskega osebja ne pozna dela v posameznih zdravstvenih zavodih, saj je organizacija dela v posameznih ustanovah lahko zelo drugačna in razlike so že med posameznimi oddelki iste ustanove.

Ni dovolj, da imaš medicinsko izobrazbo, nenehno moraš biti v stiku z »živo« medicino – torej z bolniki. Da lahko spoznaš prave probleme posameznih zdravstvenih zavodov, moraš te probleme živeti in jih reševati vsak dan posebej za vsakega bolnika dostikrat tudi z veliko mero improvizacije.

Moje izkušnje s sodelovanjem bolnišničnega in osnovnega zdravstva segajo v zgodnja sedemdeseta leta, ko smo številni zdravniki odhajali delat na »periferijo«, in to bi moralo biti pravilo, da ne rečem celo obveznost, seveda z ustreznim soglasjem. In tega takrat nihče ni problematiziral, ampak nasprotno, celo spodbujal se je tak način sodelovanja med primarno in sekundarno ravnijo zdravstva.

Zdravniki smo prihajali k bolnikom in njim ni bilo treba potovati v oddaljene centre. So pa tudi občasna dela (na primer nadomeščanje v času dopustov ali krajših bolniških odsotnosti), kjer praktično ni vedno izvedljivo pridobiti soglasja svojega delodajalca. A če je že tako, naj bo za vse javne uslužbence enako.

Ne pa za ene tako druge drugače, podobno kot je slavno štempljanje ali pravica do odklopa. Po 22. marcu bo torej za zdravstvo vsak nov dan enak prejšnjemu z istimi ali še večjimi problemi, ker bo zdravstvo moralo delovati naprej, ne da bi rezultat volitev kakorkoli oslabil njegovo delovanje.

Marjan Fortuna, Kranj