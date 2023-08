Pobuda za vpis gotovine v slovensko ustavo

V zadnjem času smo priča vse večjemu izrivanju gotovine iz poslovanja, ponekod sploh ne moremo več plačevati z gotovino, čeprav je zakonito plačilno sredstvo. Namesto fizičnega denarja, ki je garancija svobode, želijo uvesti digitalni denar (angl. Central bank digital currencies – CDBC), zato je nujno treba zaščititi gotovino.

Če gotovino odpravijo in jo nadomestijo z digitalnim denarjem, bodo centralne banke – oziroma oblast – v vsakem trenutku imele popoln nadzor nad našo lokacijo, nakupi, življenjskimi navadami itd. Sledenje na vsakem koraku – je to še svoboda?

Če se bo nadzornikom naše digitalne denarnice zdelo, da se s svojimi nakupi ne obnašamo okolju prijazno, da živimo nezdravo in nismo poslušni državljani, nam bodo omejili nakup blaga in storitev in nas sankcionirali po vzoru kitajskega sistema socialnega kreditiranja. To je pot v digitalno suženjstvo, ki je državljani pod nobenim pogojem ne smemo sprejeti.

Čemu naj bi bil sploh potreben digitalni denar? Pravijo, da bodo transakcije hitrejše, lažje in cenejše – pa tudi sledljivost lažja, kar naj bi omejilo kriminalne dejavnosti. To je kaj majhna korist v primerjavi z izgubo osebne svobode.

V tej luči tudi razumem skrajno skrb vzbujajočo izjavo Augustina Carstensa, generalnega direktorja Banke za mednarodne poravnave v Baslu (BIS), ki je leta 2020 izjavil: »Trenutno ne vemo, kdo danes uporablja bankovec za 100 dolarjev ali 1000 pezet. Glavna razlika med gotovino in digitalnim denarjem centralne banke je, da bo imela centralna banka popoln nadzor nad regulacijo in pogoji, ki bodo določali uporabo te oblike izražanja obveznosti do centralne banke, hkrati pa bomo imeli tehnologijo, ki nam bo to zagotovila. To dvoje je skrajno pomembno in prav v tem je največja razlika v primerjavi s tem, kar danes predstavlja gotovina.« Ta izjava potrjuje bojazen, da se želi z uvedbo digitalnega denarja pridobiti popoln nadzor nad denarjem. Od tod dalje ni več zasebnosti, svobode in avtonomije ljudi.

Storiti moramo vse, da ohranimo pravico do gotovine kot ene ključnih pravic svobodnih državljanov. Zato je bila v Državni zbor RS 12. julija 2023 podana pobuda volivcev za vložitev predloga za začetek postopka za spremembo ustave Republike Slovenije in vpis gotovine v ustavo. Predlog je bil sprejet in predsednica državnega zbora je razpisala časovni termin za zbiranje podpisov od 1. septembra do 30. oktobra 2023. Podpis lahko oddate na svoji upravni enoti, zbrati pa jih je treba 30.000.