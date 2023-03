Podaljšanje vozniškega dovoljenja po 80. letu starosti

Zakon o voznikih določa, da se od dopolnjenega 80. leta starosti veljavnost vozniškega dovoljenja lahko podaljša, ko voznik predloži zdravniško spričevalo, iz katerega je razvidna telesna in duševna zmožnost za vožnjo vozila določene kategorije. Zdravniško spričevalo v skladu z ugotovljenimi psihofizičnimi sposobnostmi voznika določa tudi datum naslednjega zdravniškega pregleda. Vozniško dovoljenje B-kategorije se osebam po dopolnjeni starosti 80 let izda z veljavnostjo 5 let, lahko pa je veljavnost tudi krajša oziroma omejena na rok, ki je določen v zdravniškem spričevalu o telesni in duševni zmožnosti voznika.

Čeprav zakon določa možnost podaljšanja veljavnosti vozniškega dovoljenja do 5 let, je v praksi to podaljšanje največ 3 leta. Jaz osebno ne poznam nobenega voznika, ki je dobil podaljšanje za več kot 3 leta. V Nemčiji in Franciji ne poznajo podaljševanja vozniškega dovoljenja po 80. letu starosti. Vozniško dovoljenje velja dosmrtno. V Združenem kraljestvu je treba vozniško dovoljenje podaljševati po 70. letu starosti. Podaljševanje vozniškega dovoljenja pa je brezplačno in je on-line (preko računalnika). Pri naših sosedih na Hrvaškem je treba podaljševati vozniško dovoljenje po 80. letu starosti z zdravniškim spričevalom, vendar je možnost podaljševanja za 10 let.

Za marsikaterega starejšega voznika podaljšanje vozniškega dovoljenja po dopolnjenem 80. letu starosti predstavlja tudi precejšen finančni zalogaj. Skupni stroški podaljšanja so namreč precej višji, ker so vezani na pridobivanje številnih drugih dokumentov in zdravstvenih izvidov. Pregled za starejše voznike namreč obsega klinični pregled, pregled izvidov iz zdravstvene kartoteke, pa tudi EKG (elektrokardiogram), natančnejše laboratorijske preiskave in pregled pri psihologu. Iz obstoječe kartoteke voznika se sme namreč upoštevati samo tiste izvide, ki niso starejši od treh mesecev, kot to določa pravilnik o zdravstvenih pogojih za voznike motornih vozil. Priložiti je treba tudi izvid oftalmologa zaradi ocene ustreznosti vidnih funkcij, ki prav tako ne sme biti starejši od treh mesecev. Vsakega od pregledov pa boste seveda morali plačati posebej. Če v zdravstveni kartoteki ni novejših izvidov specialistov za vse tiste bolezni, zaradi katerih se vozniki zdravijo pri specialistih, pa bo moral takšen voznik predložiti tudi nove izvide ustreznih specialistov, pri katerih se zdravi.

Mislim, da v Franciji ali Nemčiji ni nič več prometnih nesreč zaradi tega, ker voznikom po 80. letu ni treba z zdravniškim spričevalom podaljševati vozniškega dovoljenja. Dobro bi bilo razmisliti o spremembi zakona, če ne o popolni opustitvi zdravniškega pregleda, pa vsaj o možnosti podaljšanja veljavnosti vozniškega dovoljenja na 10 let, kot je pri naši sosedi Hrvaški.