    Pisma bralcev

    Podjemne pogodbe zdravnikov

    Zakaj že spet sprejemamo zakone brez točnih podatkov in zato tudi brez vsaj malo znanih učinkov na izboljšanje zdravstvene oskrbe naših državljanov?
    Ali ni vse to samo gonja proti zdravnikom/zaslužkarjem? FOTO: Leon Vidic/delo
    Ali ni vse to samo gonja proti zdravnikom/zaslužkarjem? FOTO: Leon Vidic/delo
    Miha Škrbec, Ljubljana
    26. 8. 2025 | 18:00
    V teh dneh je začela veljati prepoved dela direktorjem in strokovnim direktorjem po podjemnih pogodbah pri koncesionarjih in čistih zasebnikih.

    Veliko razprav in porabljenega časa za to, čeprav nobeden od pristojnih ne ve, koliko je takih zdravnikov in kakšen bo učinek na primer na skrajševanje čakalnih dob.

    V začetku poletja je Komisija za preprečevanje korupcije po poldrugem letu analiz sporočila za leta od 2020 do 2023, koliko zdravnikov in zobozdravnikov v ljubljanskem in mariborskem UKC je delalo po podjemnih pogodbah. Ni podatka, ali je na primer rekorder med njimi z več deset podjemnimi pogodbami tako delal štiri leta ali en mesec.

    Nihče ni odgovoril prim. Fortuni na javno postavljeno vprašanje, kaj ima opraviti s podjemnimi pogodbami zdravnikov Komisija za preprečevanje korupcije.

    Čakalne vrste skozi oči zdravnika

    Zakaj že spet sprejemamo zakone brez točnih podatkov in zato tudi brez vsaj malo znanih učinkov na izboljšanje zdravstvene oskrbe naših državljanov?

    Ali ni vse to samo gonja proti zdravnikom/zaslužkarjem?

    Ima kdo podatke še za druge delavce v družbenih dejavnostih, ki delajo po podjemnih pogodbah?

    Interventni kardiolog prof. dr. Noč je pred leti dejal: če želim zahtevne interventne kardiološke posege odlično opravljati, jih moram narediti čim več. Tega v UKC Ljubljana nisem mogel, zato delam tudi v zdravstvenem zavodu s koncesijo.

     

     

     

