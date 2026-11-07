Podolgem ali počez

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V teh, po mojem mnenju umetno ustvarjenih, pregretih časih, ko se marsikdo med nami sprašuje do kam in kako dolgo še lahko napenjamo to elastiko odnosov v družbi, je bil v Delu objavljen odličen prispevek dr. Špele Stres. Je kot božanska mana, bolj v vsakdanjem kot pa v svetopisemskem pomenu, ki jasno razkriva stanje v družbi in njihove akterje.

Zato izražam pohvalo oz. priznanje za prispevek, ki v svojem bistvu postavlja ogledalo vsem odgovornim posameznikom v politiki, da potrebujejo nekaj samorefleksije in zavedanja, da je življenje minljivo. Na hitro pridobljen občutek vsemogočne moči politikom prehitro zamegli razum in podpira njihovo predstavo o svoji večnosti.

Glede na izkušnje brez vzpostavitve kohezije znotraj družbe ne moremo pričakovati korektnih odnosov. In to šteje. Ob tem pa pridemo do bistva: vprašanje zaupanja in spoštovanja. Zaupanje je ali pa ga ni. Prepričanje oz. občutek zaupanja vsak posameznik dojema na svoj način in ko ni zaupanja, tudi spoštovanja ni.

Zato njene besede jasno nakazujejo potrebno pot, ki si jo državljani zaslužimo. Vsi, ne le izbranci. »Zgodovina ni tekmovanje za medaljo, ki jo sme prejeti ena sama generacija. Zasluge se lahko seštevajo, ne da bi napake izginile.«

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dr. Iztok Purič, Kranj

Stališča, izražena v prispevku, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino in izražena mnenja odgovarja avtor.