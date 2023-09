Podpišimo nov, globalni poziv za dokončanje vseh vojn!

»Razumel sem, da nam vojne in militarizem prinašajo manj varnosti, namesto da bi nas ščitile, da ubijajo, ranijo in povzročajo travme odraslim, najstnikom in otrokom, da resno škodujejo naravnemu okolju, da spodkopavajo državljanske svoboščine in izčrpavajo naša gospodarstva ter črpajo vire iz dejavnosti, ki uveljavljajo življenje. Zavezujem se, da bom izvajal in podpiral nenasilna prizadevanja za končanje vseh vojn in priprav na vojno ter za ustvarjanje trajnega in pravičnega miru.« Tako piše v uvodu peticije, ki na pobudo globalnega gibanja proti vsem vojnam World Beyond War (Svet onstran vojne) že nekaj kroži po spletu v iskanju čim več podpisnic in podpisnikov, ki naj bi tudi postali čim bolj dejavni prenašalci, zagovorniki in bojevniki te ideje v svojem in širšem okolju, zlasti do medijev, širše javnosti in seveda oblasti.

Ob podpisu naj bi se vsak zavezal tudi k izvajanju konkretnih dejavnosti po svoji izbiri, svojem znanju in svojih močeh. Pozvali naj bi še druge, da pristopijo k tej mreži, delali na zaprtju vojaških baz, proti novačenju vojakov, za mirovniško vzgojo v svojem okolju, nastopali in promovirali idejo javno, prispevali tudi finančno k njeni divulgaciji, sodelovali pri civilnem in nenasilnem odporu proti vojnam in militarizmu, izvajali pritisk na politične izbrance in na oblast.

Mi pa smo doma – v mislih imam predvsem državni vrh, od predsednice republike do predsednika vlade, zunanje ministrice, ostalih ministrov ter ministric, pa ne pozabimo na parlament – še vedno gluhi na vse to in ubogljivi do ukazov, ki v obliki »skupno dogovorjenih in sprejetih stališč« prihajajo iz Washingtona in Bruslja. Kot da ni našega ustavnega določila o reševanju sporov z miroljubno politiko ter kulturo miru in nenasilja! Nadaljevali bomo z oboroževanjem Ukrajine v svojem odporu proti ruski agresiji vse dotlej, dokler ne bo samim Ukrajincem te vojne dovolj. Sporočila iz ZDA in vrhov Nata in EU so jasna, še vedno v veri, da bo Zelenskemu uspelo Putina poraziti in okupacijske sile odgnati z zasedenega ozemlja, celo s Krima. Tako tudi sklepi z neformalnega srečanja zunanjih ministrov Evropske unije minule dni v španskem Toledu in večina pozivov z nedavnega blejskega strateškega foruma. Nič novega torej, nobenega znaka, da bi kdo od sodelujočih na teh zborovanjih ali v pisarnah odločevalcev spoznal, da ta pot ne vodi nikamor razen v brezno človekovega idiotizma.

Pa so ja že vse udeležene vlade uvidele, kje se nam dogaja prava vojna, proti komu se moremo vse odločneje boriti, in to le da bi človeštvo dlje preživelo, kajti te vojne ni moč dobiti. Le njene posledice lahko omilimo, a le, če si bomo podali roke vsi, tudi z Rusijo, Kitajsko, Bricsom, tretjim svetom ...

Ali nam ne zadošča lekcija z doslej največjo naravno katastrofo v Sloveniji, ki se bo zagotovo ponovila, pa ni dvoma, da v še hujših oziroma bolj razdiralnih in uničujočih oblikah, morda že to jesen ali pa kasneje? Pet- in večmilijardna škoda ni dovolj? Razumemo, kaj nam govorijo in povedo Bogatajeva, Polajnar, Gregorčič, Plut in drugi pametni ljudje: »Ekstremni vremenski dogodki bodo vse pogostejši!«. Pa nismo sami v tej vojni z naravo in podnebjem. Sočasno z nami Italija, Grčija, Španija, Nemčija, Švica, Avstrija, Beneluks, ZDA, Mehika, Kanada, Kitajska, Havaji, Karibi … In nam že zmanjkuje obrambnih ali odporniških resursov, ker denar odteka k brezzveznim spopadom, v Ukrajino in drugam, ki nam, mimogrede, otežujejo še boj s podnebjem.

Več kot industrija proizvaja tankov, topov, prestreznikov, dronov, streliva in raket, bolj ko preizkušamo in sprožamo njihovo uničevalno in ubijalsko moč, več poškodujemo ne le življenj in premoženja, ampak tudi podnebja in narave, ki se nam vse bolj prizadeto in jezno maščujejo! Pa imamo ministra za obrambo, ki je že bil tudi predsednik vlade – in ki je pred sedmimi leti podpisal podporo k pristopu Slovenije k pogodbi OZN o prepovedi jedrskega orožja – in je danes znova na oblasti, a ni storil še ničesar za uveljavitev takrat danega podpisa! Lažje mu gre od rok podpisovanje pogodb o novih vojaških nabavah, o novem trošenju davkoplačevalskega denarja za brezzvezno oboroževanje proti hipotetičnemu agresorju v časih, ko nas narava in podnebje postavljata pred vse hujše in vse prej kot hipotetične izzive.