Podpora zaostritvi tobačne zakonodaje

Eden od petih odraslih v Sloveniji kadi. Kadi tudi povprečno ena od desetih nosečnic, ne glede na dokazane negativne vplive na plod. Čeprav število odraslih kadilcev upada, narašča število mladih, ki posegajo po tobaku in različnih tobačnih in podobnih izdelkih. Statistika govori, da je takih že 2 odstotka 11-letnikov, kar 10 odstotkov 15-letnikov, 22 odstotkov 17-letnikov in 16 odstotkov mladih do 24. leta.

To nas lahko zelo skrbi, saj je dokazano, da je tobak za telo odločilni generator kroničnih bolezni s težkim potekom: dva- do trikrat poveča tveganje za smrt zaradi srčnih in možganskih zapletov, je najpomembnejši vzrok za nastanek različnih vrst raka in seveda povzroča težka pljučna obolenja, tveganje za pljučnega raka kajenje poveča kar za 20- do 30-krat. Omejevanje kajenja in njegovo opuščanje je glavni ukrep, da se zavarujemo proti tej zdravstveni grožnji. Vendar ne gre le za cigarete, zelo nevarno se je razširila uporaba drugih tobačnih in nikotinskih izdelkov, ki češ da so »manj nevarni«, njihova dostopnost pa ni regulirana.

Slovenija ima dobro zakonodajo, ki omejuje apetite tobačne industrije, vendar se je doslej kar nekaj vzporednih izdelkov temu izognilo. Zato kot združenje nevladnih organizacij, ki že desetletja podpira javno zdravje, zlasti pa dosledno tobačno kontrolo, pozdravljamo direktivo EU, ki naj bi dobila mesto tudi v bolj zaostreni slovenski zakonodaji in o čemer se te dni izteka javna razprava. Podpiramo ukinitev vseh arom, ki naredijo uporabo elektronskih cigaret in sorodnih izdelkov bolj privlačno in dajejo lažen občutek varnosti. Otroci in mladostniki so za zasvojenost z nikotinom, ki je pri njih močnejša, veliko bolj dovzetni kot odrasli, mladostništvo pa je tudi ključno obdobje za razvoj tistega dela možganov, ki nadzoruje pozornost, učenje in dovzetnost za zasvojenost, kar lahko pripelje tudi do trajnih škodljivih učinkov na miselne sposobnosti, tesnobnost in zvišanje tveganja za uporabo drugih drog.

Čeprav število odraslih kadilcev upada, narašča število mladih, ki posegajo po tobaku in različnih tobačnih in podobnih izdelkih. FOTO Mavric Pivk

Javnost se verjetno niti ne zaveda, da se elektronske cigarete, tobačne vrečke za žvečenje in podobne nikotinske izdelke prodaja že po naših osnovnih šolah, že otroci pa jih po posredovanju vrstnikov in preprodajalcev kupujejo tudi preko spleta – inšpekcija pa pri sedanji zakonodaji s svojimi pooblastil ne dosega zadostnega učinka.

Močno podpiramo novo vzpostavitev sistema za odobritev novih tobačnih in nikotinskih izdelkov, saj marketinške ideje tobačne industrije za lovljenje žrtev nimajo meja. Prav tako podpiramo prepoved prodaje preko spleta in vseh drugih tovrstnih načinov.

Če bo novela sprejeta, bo primarno zmanjšala eksperimentiranje s temi izdelki med mladimi, zato je nujna prepoved uporabe kakršnih koli privlačnih arom v elektronskih cigaretah in drugih oblikah izdelkov, povezanih z dostopom do nikotina. Zmanjšana bo dostopnost do teh izdelkov, večja bo informiranost o tem, kakšne so posledice njihovega vdihavanja ali uporabe (samo v polnilih za elektronske cigarete je bilo odkritih 243 nevarnih kemičnih snovi!), podpiramo pa tudi opredelitev ogrevanih tobačnih izdelkov kot brezdimnih tobačnih izdelkov oziroma tobačnih izdelkov za kajenje, saj bodo s tem predmet večjega nadzora. Nujna so zdravstvena opozorila tudi na embalaži, predvsem pa opozarjamo na nevarnost dodajanja vitaminov in podobnih snovi, ki ustvarjajo lažni vtis, da je izdelek »zdrav«.

Poudarim naj še, da podpiramo tudi skrajšani, to je enoletni rok za ukinitev kadilnic, ki se niso obnesle in niso zavarovale okolja pred vplivom tobaka, saj inšpektorska poročila kažejo, da jih je bilo ob pregledih neprimernih celo do 51 odstotkov. Prav zaradi kadilnic sta Svetovna zdravstvena organizacija ter Evropska mreža za preprečevanje kajenja in odvisnosti od tobaka Slovenijo uvrstili med države z nepopolno zaščito prebivalcev pred izpostavljenostjo tobačnemu dimu, kar žal slabša mednarodno oceno sicer prizadevne slovenske politike nadzora nad tobakom.