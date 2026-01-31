Pojasnilo glede rabe Stresovega citata v javni razpravi

Ob aktualnih medijskih odzivih na izjavo Antona Stresa o pravni naravi Katoliške cerkve je treba najprej poudariti, da je to citat iz njegove knjižice Cerkev in država iz leta 1998, torej iz časa, ko razmerja med državo in Cerkvijo v Sloveniji še niso bila pravno stabilizirana, ustavnosodna praksa pa se je šele oblikovala. Branje tega besedila brez upoštevanja zgodovinskega in vsebinskega konteksta vodi v resne nesporazume.

Stresov citat se zdaj uporablja v argumentaciji, katere cilj ni zgolj teoretska razprava o naravi Cerkve, ampak dokazovanje teze, da je Katoliška cerkev v Sloveniji podaljšana roka tuje pravne osebe in da bi bilo zato treba omejiti ali celo prepovedati njeno javno delovanje, zlasti sodelovanje v javnih razpravah, referendumskih kampanjah in volilnih procesih.

Takšna raba citata je vsebinsko napačna in pravno nevzdržna.

Najprej je treba jasno povedati: Anton Stres nikjer ne trdi, da bi bila Katoliška cerkev v Sloveniji tuja pravna oseba ali izpostava tujega subjekta. Nasprotno – v istem besedilu izrecno poudari, da je subjekt mednarodnega prava Sveti sedež (Apostolski sedež), ki je vodstvo Katoliške cerkve. To pomeni, da Stresova misel nikakor ne more biti dokaz, da lokalne cerkvene skupnosti delujejo kot agenti tujega subjekta v smislu mednarodnega ali notranjega prava.

Katoliška cerkev v Sloveniji je del vesoljne Katoliške cerkve v teološkem in kanonskem smislu, medtem ko njen pravni položaj in pravna osebnost v Republiki Sloveniji izhajata iz slovenskega pravnega reda, katerega del je tudi Mednarodni sporazum med Republiko Slovenijo in Svetim sedežem. Mednarodnopravno osebnost ima Sveti sedež, ne pa lokalne cerkvene entitete.

Iz tega torej nikakor ne sledi – niti logično niti pravno – da bi bilo Katoliški cerkvi v Sloveniji mogoče odrekati pravico do javnega delovanja. Javna razsežnost religije in verskih skupnosti ni privilegij, ampak ustavno in mednarodnopravno varovana svoboščina. Ustava Republike Slovenije in Evropska konvencija o človekovih pravicah izrecno zagotavljata svobodo vere tudi v njenem javnem izražanju, kar vključuje sodelovanje v javnih razpravah o vprašanjih skupnega pomena.

Prav v tem pogledu je pomembna tudi kasnejša ustavnosodna praksa v Sloveniji. Ustavno sodišče RS je jasno poudarilo, da cerkvene pravne osebe v Sloveniji niso tuje pravne osebe, temveč subjekti slovenskega pravnega reda, ter da njihove pravice in dolžnosti izhajajo iz domačega prava. Zato je vsaka teza, ki Katoliško cerkev v Sloveniji obravnava kot tujo organizacijo in iz tega sklepa na omejevanje njenega javnega delovanja, v neposrednem nasprotju z ustavnim redom Republike Slovenije.

Nazadnje pa je treba poudariti še nekaj: tudi če bi bila neka organizacija povezana z mednarodnim subjektom, to samo po sebi ne more biti razlog za izključitev iz javne razprave. Civilna družba v demokratični državi ni omejena na nacionalno zaprte akterje. Univerze, mediji, gospodarske družbe, nevladne organizacije in sindikati imajo pogosto mednarodne povezave, pa zaradi tega niso izključeni iz javnega prostora. Uporabiti drugačna merila izključno za verske skupnosti pomeni diskriminacijo na podlagi vere.

Zato je treba jasno reči: sklicevanje na Stresov citat z namenom utemeljevanja prepovedi ali omejevanja javnega delovanja Katoliške cerkve v Sloveniji ni le metodološko zgrešeno, ampak tudi ustavnopravno neutemeljeno. Takšna argumentacija ne brani sekularnosti države, temveč jo izkrivlja v sredstvo izključevanja, kar je v nasprotju tako z ustavo kot z evropskimi standardi demokratične družbe.