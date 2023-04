Pokojninski sistem je vse bolj nevzdržen (2)

Udarni naslov Pokojninski sistem je vse bolj nevzdržen na prvi strani Dela 28. marca me zelo moti iz več razlogov.

Občutek imam, da izpostavlja zdaj že staro, večno mantro: upokojencev je preveč, rojstev pa premalo. Če bi bil to res tak nerešljiv problem, kot ga slika slovenska pamet (takšno je namreč večinsko javno mnenje), potem nam res ne sledi kaj drugega kot – pobralo nas bo. Toda v takem smislu, kot nakazuje naslov, že ne, lahko pa, da nas bo vseh skupaj preveč. Čeprav je res, da bo (vse) več upokojencev, pa ne vidimo, da nas bo pa tako ali tako več, preveč ... Kaj šele, da bi o tem črhnili kakšno besedico na glas?!

Ampak predvsem z upokojenci in drugimi vzdrževanimi državljani v kolikor toliko normalno misleči družbi (da, misleči!) ne bo takšnih apokaliptičnih problemov, kot jih je razbrati iz zgornjega naslova. Prepričan sem, naj takoj povem, da bodo problemi, ki bi bili primerni celo za čez vso prvo stran časopisa, precej drugačni – recimo prostor, čist zrak, voda, promet, zdravstvo, hrana, kako osmisliti življenje, ko ne bo treba delati, ker ne bo kaj delati (za vse dela že lep čas ni) ... šele za vsem tem je tu problem z upokojenci.

Delim mnenje modreca, imena se ne spomnim, ki je rekel, da vse potrebno za življenje ljudi naredi dvajset odstotkov zaposlenih! Ni treba biti kakšen modrec, da takoj opaziš, kako nas inovacije, vedno bolj bistra tehnologija, izobrazba, številnost (novi!) … že kar dnevno nadomeščajo pri delu. Sedanja digitalizacija, najnovejši rezultat ustvarjalnosti, bo »požrla« celo do 46 odstotkov delovnih mest, predvsem t. i. umskih! Pravniki, inženirji, nefizični delavci ... No, pa da ne prezremo že premnogih »izgubljenih« fizičnih delovnih mest, kar je v stalnem porastu – poglejmo samo najrazličnejšo gradbeno mehanizacijo, kmetijsko, rudarsko … koliko nas je že tu nadomeščenih in nas še bo. Včasih smo še na roke kosili, želi, danes pa en traktor nadomesti vso domačo in še ne tako oddaljeno sosedsko pomoč na vasi. Mi pa bijemo plat zvona, kako bomo preživeli toliko upokojenih?

Imamo visoko produktivnost dela in koliko je ob tem še nepotrebne proizvodnje, se vidi pri odpadkih. Zavržemo na kupe uporabnih predmetov, propagiramo staro za novo, izumljamo, ker potrebujemo delo. Človek vendar »mora nekaj delati«, in ker smo naučeni, da moramo pri tem zaslužiti, pač proizvajamo. In tudi zaradi te službe, kjer moramo zaslužiti, smo prignali Slovenijo in planet do zgornjih zmogljivosti, ko nas še lahko nosi in preživlja.

Torej, ni problem, in še manj bo, kako proizvesti potrebno za vzdrževano prebivalstvo, ampak kako aktivno, delavoljno prebivalstvo zaposliti, če potrebe po našem delu, kot smo ga navajeni, izginjajo hitreje, kot se ustvarjajo nova delovna mesta?!