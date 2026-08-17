Polaganje temeljev modernega mednarodnega prava

Stvarna knjiga, ki se bere kot napet roman. Naslov: Vrnitev v Lemberg. Avtor: Philippe Sands. Lemberg je bil v 19. stoletju živahno večetnično mesto z močno judovsko skupnostjo na vzhodnih mejah Avstro-Ogrske.

Po koncu prve svetovne vojne je postal del Poljske in dobil ime Lwow. Sovjeti so ga poimenovali Lvov. Danes je mesto del Ukrajine in se imenuje Lviv. V Lembergu so se rodile, v njem živele ali študirale glavne osebe Sandsove knjige: pisateljev ded Leon, Hersch Lauterpacht, avtor pojma »hudodelstva zoper človečnost«, ter Rafael Lemkin, izumitelj besede genocid.

Bili so preživeli iz holokavsta, v katerem so jim nacisti pobili skoraj vse sorodstvo. Pravna izraza genocid in hudodelstvo zoper človečnost sta bila prvič javno izrečena na nürnberškem procesu, na katerem so od 20. novembra 1945 do 1. oktobra 1946 sodili vodilnim nemškim vojnim zločincem.

Vodja tožilske ekipe je bil ameriški sodnik Robert Jackson. Po njegovih besedah je bilo edino upanje za naciste, da mednarodno pravo v tolikšni meri zaostaja za moralnim čutom človeštva, »da bo ravnanje, ki je v moralnem smislu zločin, v pravnem ostalo nedolžno«. To upanje se ni uresničilo. V Nürnbergu je bila osebna odgovornost postavljena v samo središče mednarodnega reda. Glavni britanski tožilec sir Hartley Shawcross je poudaril, da je tudi država lahko spoznana za krivo zločinov; posamezniki, ki so zločine zagrešili v imenu takšne države, so neposredno odgovorni in morajo biti kaznovani.

Rafael Lemkin, profesor na Univerzi Duke v Severni Karolini, in Hersch Lauterpacht, profesor za mednarodno pravo na Univerzi v Cambridgeu, sta bila člana Jacksonove tožilske ekipe. Prvi je novembra leta 1944 v ZDA izdal knjigo Vladavina sil osi v okupirani Evropi.

V uvodu je pojasnil, da se je v svojem delu osredotočil na zločinsko ravnanje Nemcev z »Judi, Poljaki, Slovenci in Rusi«. Deveto poglavje knjige je naslovil »Genocid«. Beseda, ki jo je iznašel, je bila sestavljena iz grške genos (pleme ali rasa) in latinske besede caedere (ubiti, umoriti). Pravni pojem genocid je bil prvič uporabljen v sporazumu o nürnberški obtožnici 6. oktobra 1945, skupaj z definicijo: Genocid je »iztrebljanje etničnih in verskih družbenih skupin, kadar je uperjeno proti civilnemu prebivalstvu določenih zasedenih ozemelj z namenom uničenja izbranih etnij, družbenih razredov ter narodnih, rasnih ali verskih skupin, zlasti še Judov, Poljakov, Romov in drugih«.

Lauterpacht je Jacksonu predlagal nov termin v mednarodnem pravu, s katerim bi poimenovali grozodejstva proti civilnemu prebivalstvu: »hudodelstva zoper človečnost«. Z njim je postavil temelje modernega mednarodnega prava; le-to ne ureja le odnosov med državami, ampak brani »človekove pravice na splošno«.

Tisti, ki ga prekoračijo, ne morejo uživati nikakršne imunitete, četudi so voditelji; takšen pravni red namreč izraža »ogorčenje v smislu vesti pred svetom«. Pisatelj Philippe Sands je bil leta 2024 eden glavnih pravnih zastopnikov Palestine v postopku za izdajo svetovalnega mnenja o pravnih posledicah izraelske okupacije palestinskih ozemelj pred Meddržavnim sodiščem (ICJ).

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Metka Pekle, Ljubljana