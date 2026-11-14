Polemika o FURS: zakaj primerjava z Avstrijo ne zdrži

Avtor v prispevku, objavljenem v Sobotni prilogi, Finančni upravi RS očita prevelik kadrovski obseg, ukvarjanje z birokracijo in neustrezno organiziranost. Očitki temeljijo na nepopolni primerjavi z Avstrijo in jih podatki ne potrjujejo. Finančna uprava RS nima sedmih, temveč 16 finančnih uradov in generalni finančni urad. Ima približno 3600 zaposlenih in v enem organu združuje davčne, carinske in trošarinske naloge, pobiranje prispevkov za socialno varnost, izterjavo, finančne preiskave, nadzor iger na srečo in dela na črno ter prekrškovne postopke. V Avstriji te naloge opravlja pet ločenih uradov, ki imajo po proračunu za leto 2026 skupaj 10.698 delovnih mest, pri čemer prispevke za socialno varnost pobirajo nosilci zdravstvenega zavarovanja, informacijsko podporo pa zagotavlja zunanja ...