Policija v teatru absurda (2)

Mag. Bećir Kečanović je kot gostujoče pero v zanimivem in aktualnem komentarju pod zgornjim naslovom (Delo, 15. aprila, stran 12) nanizal več primerjav med pravno ureditvijo policije in drugimi upravno-pravnimi subjekti z vidika varnosti državljanov/-k. Sam vidim dodano vrednost v možnostih primerjav med zapisanim o organizaciji delovanja naše policije in drugimi državnimi institucijami s področja zagotavljanja pravne varnosti in pravic državljanov/-k. Predvsem manjka odzivnosti najodgovornejših (na primer ministrov/-ic) na predloge in pobude javnosti.

Ob omembi dr. Lovra Šturma v prispevku se spomnim, da je bil dr. Lovro Šturm še »stara šola« in se je odzival na predloge in pobude ter tako prisluhnil tudi mojim argumentom (40 let sem delal v zaporih) za zaustavitev aktivnosti za gradnjo novega mega in luksuznega zapora v Bizoviku, spremenil je zakonske pogoje za pogojne odpuste in tako zmanjšal morebitno koruptivnost in druge rabote ter Slovenijo na tem področju približal drugim demokratičnim državam v Evropi (možna je primerjava Igor Bavčar – Boris Becker). Pa se je oblast zamenjala in zdaj spet veljajo določila, ki omogočajo koruptivnost pri odobravanju pogojnih odpustov in so zapori spet prepolni zaradi interesa kapitala itd. Že sam primer, ko se je v Sloveniji zaradi ukrepov med pandemijo covida-19 število zaprtih oseb zmanjšalo za več kot 350 na dobrih sto, nato pa hitro spet povišalo na 1400, da so le bili »argumenti« za ...!

Slovenija je varna država. Kar mimo je šel podatek, da so bile v letu 2022 naše ceste najvarnejše doslej v obdobju 50 in več let in tudi drugih kaznivih dejanj je iz leta v leto manj, razen nezakonitih prehodov meje. Pa saj je bilo v 50. letih v KPD Maribor zaprtih več tisoč oseb zaradi enakih prekrškov in so bili amnestirani in odpuščeni iz kaznilnice na isti dan!

Še naprej si želim podobnih prispevkov, kot je bil Policija v teatru absurda mag. Bećira Kečanovića in tudi pismo bralca g. Hermana Grabra iz Ljubljane pod naslovom O zeleni energiji Jeka še malo drugače.