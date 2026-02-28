Potem ko se je v zadnjih dneh veliko govorilo o izvršbah na socialno pomoč, se znova delimo na leve in desne, na naše in vaše, na zagovornike bogatih in revnih, vse skupaj pa zavijamo v celofan najrazličnejših odtenkov sociale, kot to pač vidi vsaka stran. Strokovnjaki, ki zagovarjajo socialno državo, jo vidijo tako, da država pač nima pravice kaznovati tistih, ki se pravil ne držijo oz. jih kršijo, in to večkrat. Gredo celo še dlje: tiste, ki opravljajo svoje delo (npr. davčno upravo), označujejo za sovražnike socialne države in jim očitajo nemoralo, nesorazmernost. Ob tem prav ti strokovnjaki pozabljajo dvoje: prvič to, da je z zakonom določena izvršba tako drastičen ukrep, da niti z besedo ne omenijo, da je ta oseba storila karkoli narobe, ampak narobe ravna država. Še veliko huje je, da socialna stroka v Sloveniji očitno utemeljuje socialno državo na način, da naj jo rešuje kar davkarija, kar dojemam kot popoln poraz sociale.

Namesto da bi ustvarjali pogoje, da se v primerih, kot so te nesrečne izvršbe, vključi socialno delo in tem ljudem aktivno pomaga, je največ, kar zmoremo, to, da od močno pristranske neoliberalne, kapitalistične ali že kar fevdalne države zahtevamo odpravo izvršb. Glede vsebine pomoči pa smo itak sistem pomoči materialno ogroženim pripeljali do točke, da ljudem v večini predstavlja pomoč samo še denar, gotovina, da bom jasen, delo na sebi, krepitev socialnih veščin, veščine ravnanja z denarjem pa je mogoče krepiti pri peščici posameznikov ali pa naj to počnemo kar mi, socialci, sami zase. Samo namig, da gotovina ne bi bila kar samoumevna, pa bi povzročil vik in krik v stroki in na ulici.

Vsi pa spet pozabljamo na že večkrat videno: politiki bodo govorili, dacarji bodo pobirali, profesorji bodo ustvarjali novo znanost, na centrih za socialno delo bomo pa poslušali, kako ljudem omejujemo ali kar kratimo osnovne pravice do preživetja. In naj seveda najdemo rešitev.

In zakaj smo, kjer smo? V prvih letih naše države smo poslušali razne politične analitike, družboslovce, eminentne pravnike in vrsto drugih strokovnjakov, da je naša demokracija pač še mlada in neizkušena, in to v primerih, ko je šlo za hude zlorabe oblasti, skupnega dobrega in naših skupnih interesov. Kot da bi to mlado državo vodili mladostniki in ne odrasli odgovorni ljudje. Zdaj imamo že nekaj časa polnoletno državo brez glave, samo z levo in desno roko, ki sta ravno toliko odmaknjeni, da ne more biti rokovanja (beri: sodelovanja).

In kaj zmoreta ti dve roki? V tem trenutku to, da levi ne zmorejo videti napak revnih, desni pa ne napak, goljufij bogatih. In vsaka stran zagovarja svoje, namesto da bi jih nagovorila k spremembam. Hkrati s tem obe strani dajeta mandat druga drugi, da se zgodba nadaljuje, ker eni potrebujejo druge. Žal pa tudi mandat revnim in bogatim, naj ga biksajo še naprej.

***

Branko Petovar, Veržej.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.