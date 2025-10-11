  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Pisma bralcev

    Pomoč pri končanju življenja ni temeljna človekova pravica

    Trdim, da trpljenje ne sme biti temeljni pogoj za uveljavljanje pravice do samousmrtitve s pomočjo države.
    Pravica do smrti oziroma samousmrtitve ni nikjer opredeljena pravica in ne obstaja kot pravno kategorizirana pravica. FOTO: Stefan Wermuth/Reuters
    Galerija
    Pravica do smrti oziroma samousmrtitve ni nikjer opredeljena pravica in ne obstaja kot pravno kategorizirana pravica. FOTO: Stefan Wermuth/Reuters
    Andrej Bračič,
    11. 10. 2025 | 15:27
    11. 10. 2025 | 15:27
    7:15
    A+A-

    V društvu Srebrna nit slogan Moje življenje, moja pravica interpretirajo kot temeljno pravico posameznika do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (PPKŽ), zagotovljeno s strani države. Da lahko razumemo, zakaj gre pri taki interpretaciji za bistroumni nesmisel, je treba znati ločevati med pravico kot pravno kategorijo in »pravico« kot svoboščino, kar pojasnjujem v nadaljevanju.

    Ko govorimo o tem, da je država dolžna zagotoviti uresničevanje določene pravice, zavarovane z ustavo, deklaracijami ali konvencijami, govorimo o pravici kot pravni kategoriji. Ko govorimo o »pravici« kot zagotavljanju neomejevanja človekove svobode, pa govorimo o svoboščini. Pravica do življenja je ustavno zagotovljena pravica, opredeljena v splošni deklaraciji človekovih pravic in evropski konvenciji o človekovih pravicah (EKČP). Pravica do smrti oziroma samousmrtitve pa ni nikjer opredeljena pravica in ne obstaja kot pravno kategorizirana pravica. »Pravica« do smrti je kvečjemu lahko zgolj svoboščina, na podlagi katere se vsak samostojno odloča, ali bo živel ali umrl. Temeljna razlika med svoboščino in pravico kot pravno kategorijo je torej v tem, da pri svoboščini sami odločamo, kaj bomo storili, medtem ko nam uresničevanje temeljne pravice mora zagotoviti država.

    Izpeljevati »pravico« do smrti na podlagi pravice do življenja, kot implicira slogan Moje življenje, moja pravica, ne bi smelo biti mogoče. To je potrdilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice v zadevi Pretty proti Združenemu kraljestvu (2002-42197/98), ko je razglasilo, da 2. člena EKČP, ki varuje pravico do življenja, ni mogoče razlagati kot podeljevanje diametralno nasprotne pravice, in sicer pravice do smrti. Pa vendar so idejni predlagatelji zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ) večino Slovencev prepričali, da je pravica do pomoči pri končanju življenja s strani države človekova temeljna pravica. Prav tako so večino prepričali, da je »pravica« do smrti enaka pravici do dostojne smrti. Zakaj temu ni tako?

    image_alt
    Kaj morate vedeti o trojčku posvetovalnih referendumov

    Dostojna smrt je temeljni cilj paliativne oskrbe umirajočega. Se pravi, ko človek umira, mu želimo omogočiti dostojno smrt. Po mojem mnenju ideja evtanazije ni v temeljnem nasprotju z idejo dostojne smrti. Največji problem obstoječega ZPPKŽ je seveda ta, da omogoča »dostojno smrt« tudi tistim, ki bi s svojo okvaro zdravja lahko živeli še desetletja. Nuditi dostojno smrt nekomu, ki ne umira, je kot nuditi nadkolensko amputacijo noge ob zvinu gležnja. Podobno analogijo vidim v primeru, ki ga je Lovro Dermota 30. avgusta podal v pismu bralcev, češ da je »pravica do končanja življenja logično nadaljevanje pravice vsakega bolnika, da samostojno zavrne predpisano zdravljenje«. Podporniki ZPPKŽ torej vidijo nekakšno logiko v stopnjevanju: pravica, pri kateri lahko nekaj zavrneš, se logično stopnjuje v pravico, da od države zahtevaš pomoč pri samousmrtitvi. Tovrstno stopnjevanje je značilno za argument spolzke strmine, ki predvideva nesprejemljive posledice, če se ne zavrne prvi korak (v našem primeru uveljavitev ZPPKŽ). Glede na »logičnost« predlagateljev in podpornikov ZPPKŽ je strah nasprotnikov ZPPKŽ glede spolzke strmine, kot kaže, upravičen.

    Pravica do smrti se mi zdi še posebej nesprejemljiva, če je pogojena s trpljenjem. Ne pozabimo, idejni predlagatelji ZPPKŽ trdijo, da pravica do PPKŽ ni namenjena le umirajočim, ampak vsem, ki neznosno trpijo. Pa vendar, vsak, ki je storil samomor (v Sloveniji vsako leto približno 400 oseb) ali ga poskuša storiti (še približno desetkrat toliko), je to storil zaradi takšnega in drugačnega neznosnega trpljenja. Neznosno trpijo tudi mnogi mladostniki v predhodnih stiskah.

    Precej ironično se mi zdi, da v Srebrni niti ob hkratni podpori ZPPKŽ obenem podpirajo preprečevanje samomorov. Ob tem so, kot kaže, spregledali dejstvo, da ZPPKŽ v obstoječi obliki ne samo, da legalizira samomor, ampak ga celo izpostavlja kot temeljno pravico trpečega posameznika, ki mu jo mora zagotoviti država.

    image_alt
    Samousmrtitev pod žarometi in povečevalnimi stekli

    Trdim, da trpljenje ne sme biti temeljni pogoj za uveljavljanje pravice do samousmrtitve s pomočjo države. Temeljni pogoj je lahko le neozdravljiva bolezen v terminalni fazi. Kajti če neznosno trpljenje postavimo kot ultimativni razlog za uveljavljanje pravice do pomoči pri samomoru, se lahko znajdemo v precepu, ali so vsakršni razlogi za trpljenje (nerešen stanovanjski problem, dostojno plačilo, stiske mladostnikov …) zadostni za uveljavljanje pomoči pri samomoru. Glede na prej omenjeno »stopnjevalno logiko« predlagateljev in podpornikov ZPPKŽ takšno stopnjevanje ni izključeno. Namreč, z izpostavljanjem mnogih tragičnih zgodb, v katerih pacienti umirajo v neznosnem trpljenju, podporniki upravičujejo uveljavitev ZPPKŽ, ki pa je namenjen tudi trpečim, ki ne umirajo.

    Tisti, ki uveljavljanje ZPPKŽ upravičujejo z že uveljavljeno pravico do PPKŽ v drugih državah, verjetno ne vedo, da za razliko od večine drugih ureditev slovenski zdravnik v skladu z ZPPKŽ pacientu praktično ne more preprečiti uveljavljanja »pravice« do samousmrtitve. Tako lečeči zdravnik kot tudi nadomestni zdravnik in nenazadnje komisija praktično »odločajo« le o tem, ali pacient izpolnjuje pogoje iz 6. člena ZPPKŽ. In če ima pacient odločbo o invalidnosti oziroma diagnozo »hudega« kroničnega obolenja, izpolnjuje pogoje iz 6. člena ZPPKŽ.

    Treba je vedeti še, da je vrhovno sodišče na Nizozemskem že leta 1984 v zadevi Schoonheim razsodilo, da na podlagi spoštovanja pravice do samoodločbe in končanja človekovega neznosnega trpljenja evtanazije ni mogoče uzakoniti. Tako PPKŽ na Nizozemskem ne temelji na človekovi pravici do smrti (kot jo predstavljajo idejni predlagatelji ZPPKŽ pri nas), ampak na kazenskopravni zaščiti zdravnikov pri odločanju o pomoči pri umiranju. Predlagatelji ZPPKŽ pa bi, če bi bilo mogoče, zdravnike izključili iz vsakršnega odločanja o koncu življenja pacienta. Slednje jim je v okviru ZPPKŽ de iure tudi uspelo, ko je bila pravica do samostojnega odločanja nedvoumno postavljena pred najboljšo zdravstveno koristjo za pacienta. O tem, zakaj je to v določenih okoliščinah škodljivo oziroma kakšna je sposobnost človeka v stiski, da se avtonomno odloča o svoji najboljši zdravstveni koristi, pa ob drugi priložnosti.

    ***

    Andrej Bračič, Postojna

    Sorodni članki

    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Privilegiji zdravniškega paternalizma

    Kaj se v resnici skriva za leporečno kuliso nasprotovanja pomoči pri prostovoljnem končanju življenja? Krščanski svetovni nazor? Pravni vidik?
    4. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Zavajanje, utemeljeno na neresnicah

    Zbiranje podpisov pod imenom »Proti zastrupitvam bolnikom« je zavajanje, pa tudi zanikanje problemov hudo bolnih in trpečih, ki podaljšuje njihovo agonijo.
    23. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Ali bo referendum waterloo Katoliške cerkve v Sloveniji

    Govorjenje o kulturi življenja in ljubezni je leporečje za predane vernike. Svoj imperij je zgradila na kulturi greha in trpljenja.
    12. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Pravica do izbire lastnega umrtja ne odreka pravice do čaščenja življenja

    Opustitev evtanazije kot oblike ponujene pomoči je pomembna sprememba, ki so si je želeli nasprotniki in izpolnjuje pričakovanja zlasti zdravništva.
    26. 7. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Magazin  |  Zanimivosti
    Družbeni premik

    Neumni telefoni se vračajo: zakaj jih mladi uporabljajo

    Pametni telefoni niso več samoumevna izbira, digitalni minimalizem pa postaja nova oblika razkošja.
    Manca Jagodic 10. 10. 2025 | 08:50
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Bastian Schweinsteiger

    Schweini srečal razdiralko zakonov in zajokal (VIDEO)

    Nekdanji nemški nogometni zvezdnik Bastian Schweinsteiger je bil nekaj mesecev po ločitvi od Ane Ivanović sprejet v hišo slavnih v Dortmundu.
    Peter Zalokar 10. 10. 2025 | 10:58
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tone Hočevar o Nobelovi nagradi za mir

    Nagrade ni dobil Trump, v resnici pa je dodeljena prav njemu

    María Corina Machado je popolno nasprotje venezuelskega vladarja Nicolása Madura, nekdaj voznika avtobusa, ki so ga Kubanci vzgojili v samodržca.
    Tone Hočevar 10. 10. 2025 | 14:51
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Unovčevanje dobičkov

    Kateri so vzroki za padec delnic Krke

    Delnice dolenjskega farmacevta so v dveh tednih izgubile petino vrednost in padle pod mejo 200 evrov.
    Karel Lipnik 10. 10. 2025 | 08:45
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Od bank k skladom: nova realnost financiranja v Evropi

    Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Najdražje je, da se politika ne odloči za noben koncept razvoja

    Intervju z ekonomistom Jožetom P. Damijanom o scenarijih slovenske energetske prihodnosti.
    Nejc Gole 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Janez Grošelj, Alfi Renewables

    Zaradi razvoja tehnologij raste potencial za obnovljive vire energije

    Prehod na OVE ni nujen samo zaradi okolja, ampak predvsem zaradi ohranjanja konkurenčnosti naše industrije, poudarja Janez Grošelj, direktor Alfi Renewables.
    Marjana Kristan Fazarinc 11. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Stabilnost oskrbe z elektriko

    Sončne elektrarne brez baterij so težava za omrežje

    Po poročilu o najhujšem električnem mrku v dvajsetih letih se je v stroki še okrepil sum, da je Evropa krenila na napačno pot.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Uporaba plina

    Plin bo z nami še precej let

    Naftni in zemeljski plin bodo sčasoma zamenjali sintetični plini in vodik, priprave že potekajo.
    Borut Tavčar 11. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    pomoč pri končanju življenjapisma bralcevAndrej Bračič

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Košarka
    Podkast Hot Ones

    Luka Dončić v solzah o Britney Spears, kremšniti in muzikalih

    Luka Dončić je bil gost legendarne spletne oddaje Hot Ones, kjer zanani obrazi opravijo intervju z novinarjem Seanom Evansom, ob tem pa jejo pekoče perutničke.
    11. 10. 2025 | 16:30
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Komentar

    Kdaj bo UI ugotovila, da ljudi ni več smiselno vzdrževati pri življenju?

    S čim se slepimo, ko se pogovarjamo o tem, kako nahraniti modele globokega učenja UI?
    Igor Bratož 11. 10. 2025 | 16:00
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Špartatlon

    Slovenska ultramaratonka na stopničkah ene najtežjih preizkušenj na svetu

    Nataša Robnik je na eni najtežjih preizkušenj na svetu osvojila tretje mesto in popravila osebni rekord. Uspeh so dopolnili tudi ostali slovenski tekači.
    11. 10. 2025 | 15:29
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Pomoč pri končanju življenja ni temeljna človekova pravica

    Trdim, da trpljenje ne sme biti temeljni pogoj za uveljavljanje pravice do samousmrtitve s pomočjo države.
    11. 10. 2025 | 15:27
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Šport  |  Drugi športi
    Špartatlon

    Slovenska ultramaratonka na stopničkah ene najtežjih preizkušenj na svetu

    Nataša Robnik je na eni najtežjih preizkušenj na svetu osvojila tretje mesto in popravila osebni rekord. Uspeh so dopolnili tudi ostali slovenski tekači.
    11. 10. 2025 | 15:29
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Pomoč pri končanju življenja ni temeljna človekova pravica

    Trdim, da trpljenje ne sme biti temeljni pogoj za uveljavljanje pravice do samousmrtitve s pomočjo države.
    11. 10. 2025 | 15:27
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Vredno branja

    Danes me je sram, zelo sram

    Indijski delavci so na vročih poljih trpeli žejo, zdaj jih v tistih mizernih prebivališčih gotovo zebe.
    11. 10. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Gradnja

    Mojstri ga uporabljajo za najbolj zahtevne pogoje: lepilo, ki preživi vse

    V gradbeni industriji, kjer se zahtevajo natančnost, trajnost in prilagodljivost, Ceresit znova potrjuje svojo moč.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 11:50
    Preberite več
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kosilo iz enega pekača, ki si ga boste zaželeli vsak dan

    Aromatične grške kroglice (soutzoukakia) v paradižnikovi omaki, ki združujejo toplino domače kuhinje in okus Sredozemlja.
    Mateja Delakorda 10. 10. 2025 | 15:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

    Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Inflacija znižuje vrednost vašega denarja – obstaja boljša rešitev

    Inflacija je realnost – v zadnjem desetletju je zmanjšala kupno moč za več kot 30 %. Kako zaščititi svoje prihranke?
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Obnova gozdov

    Slovensko podjetje, ki skrbi za obnovo in ohranitev naših gozdov

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo