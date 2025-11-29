Pomoč pri samomoru je država naprtila zdravstvenemu sistemu

Dddr. Pleterski se je v svojem pismu 18. novembra odzval na moja razmišljanja o zdravniškem paternalizmu in neprimernosti zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ). Pri tem je spretno izpostavil stališča, glede katerih se strinjava, obenem pa izpustil moje pripombe na obstoječi ZPPKŽ, glede katerih se ne strinjava. V delu, kjer se strinjava, se sklicuje na moje izkušnje. V delu, kjer opozarjam na neprimernost določenih členov ZPPKŽ, pa ga moje izkušnje – več kot 25 let dela z umirajočimi in z ljudmi v stiski, protokolizacijo in standardizacijo v zdravstvu – ne zanimajo.

Že pri prejšnji različici predloga zakona je dddr. Pleterski vehementno zatrjeval, da je zakon dober in ima vsa potrebna varovala, čeprav so se v ZPPKŽ nahajali nesmisli kot: »Evtanazija se izvede, če pacient ni zmožen sam vnesti smrtonosne učinkovine v telo, če ima verske, moralne ali druge utemeljene razloge, zaradi katerih ne želi sam vnesti smrtonosne učinkovine v telo, ali če obstajajo za to drugi utemeljeni razlogi.«

Ni treba biti pravnik, da uvidiš, kako lahko po tako zapisanem členu evtanazijo uveljavlja vsakdo, brez dejanske omejitve, če si le zamisli kakršenkoli razlog ali moralni zadržek. A so predlagatelji in podporniki ZPPKŽ zatrjevali, da je bila v prejšnjem predlogu ZPPKŽ evtanazija mogoča le izjemoma, ob točno določenih pogojih. Takšne dikcije nakazujejo, da avtor besedila ni povsem natančno vedel, kaj počne. Ali da je morda zadeve namerno zapletel z namenom, da bi bila vsa domnevna »varovala« neuporabna.

Tudi po popravkih so v besedilu ostali deli, ki so, milo rečeno, netransparentni. Med drugim v zelo pomembnem 1. odstavku 6. člena, ki določa pogoje, kdo lahko zaprosi za PPKŽ. Kako slab je zakon, je s konkretnimi primeri v svojem pismu zapisal tudi dr. Zwitter. Eden redkih zdravnikov, ki je že pred časom izpostavljal konkretne kritike ZPPKŽ. Prav tako so v svojem pismu slabosti zakona predstavili Maja Klarendić, dr. Gregor Prosen, Sanja Zupanič Mali, dr. Maja Ebert Moltara.

Sprašujem se, kje so bile zdravniške organizacije, ko se je zakon sprejemal? Do pred kratkim smo lahko s strani njihovih predstavnikov poslušali predvsem visokoleteča moralistična mnenja, brez rešitev za vse anomalije pri obravnavi hudo bolnih in umirajočih, ki so jih predlagatelji ZPPKŽ spretno izpostavljali. Še bolj me zanima, kje bodo zdravniške organizacije po referendumu, ko bodo reflektorji ugasnili in se bo pet minut slave strokovnjakov za paliativo izteklo?

Dddr. Pleterski ves čas poudarja, kaj vse ZPPKŽ omogoča, ne vidi pa – oziroma noče videti –, kakšne posledice zakon prinaša in za kakšno ceno. S somišljeniki je spretno izrabil obstoječe slabosti zdravstvenega sistema in strah ljudi pred neznosnim umiranjem, ter ponudil hibridno instant rešitev v obliki svobodne odločitve, ki so jo ljudje razgrabili kot tople žemljice. Tako so podporniki ZPPKŽ, zaslepljeni od svobode odločanja, ki je nimajo nikjer na svetu, podlegli tej paradigmi. Navidezna moč je ublažila vsaj njihov strah pred nedostojnim umiranjem, če že ne strahu pred vsemi nedopustnimi anomalijami v zdravstvu.

Ob tej moči se ljudje ne ozirajo na sočloveka v prehodni stiski, niti na spremembo temeljne paradigme zdravstva, kaj šele na paradigmo, ki normalizira samomor kot avtonomno in legitimno odločitev posameznika. Država pomoči pri samomoru ni le dekriminalizirala (kot v Švici), temveč jo je naprtila javnemu zdravstvenemu sistemu. Ob tem pa uporabnikom zdravstvenega sistema ne zagotavlja niti osnovnih pravic, kot jih predvideva zakon o pacientovih pravicah.

V Švici, ki jo vsi izpostavljajo kot zgled, PPKŽ ni del javnozdravstvenih storitev. Če so politiki že morali dati ljudstvu predvolilni bombonček, bi naredili manj škode, če bi uzakonili švicarski sistem. Kajti, kot kaže, uzakonitve dostopne paliativne oskrbe za vse se ne moremo nadejati.

Pravica do PPKŽ v zahodnem svetu zmaguje, o tem več ni dvoma. A PPKŽ je nevarno sredstvo, o katerem bi bilo potrebno zelo dobro premisliti, pogled pa usmeriti širše, bolj celovito, in upoštevati vidik vseh potencialnih uporabnikov.

V nedeljo nismo glasovali o pravici do PPKŽ. O tem smo že glasovali. V nedeljo smo glasovali o tem, ali se naj uveljavi slab zakon. Zakon, ki ne bi odpravil krivic, ampak odprl vrata novim krivicam.

***

Andrej Bračič, mag. zdr. nege s specialnimi znanji iz paliativne oskrbe, raziskovalec etike v zdravstvu, Postojna.