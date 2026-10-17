Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor. Iz spoštovanja do starejših predhodnikov se nisem želel odzvati na diskreditacije Jožke Hegler, vendar sem spoznal, da ponavljanje neresnice lahko prepriča marsikoga. Najprej je spoštovana bivša direktorica ljubljanskega stanovanjskega sklada skupaj z bivšim direktorjem Stanovanjskega sklada RS Edvardom Ovnom objavila javno pismo, potem pa še na vrhovno državno tožilstvo podala kazensko ovadbo zaradi sicer preverjeno zakonitega zaračunavanja stroškovnih – tržnih najemnin. Letos julija je bila kazenska ovadba utemeljeno zavržena na Okrožnem sodišču na Ptuju. Bistvena je bila ugotovitev, da je bila tržna najemnina predvidena v stanovanjskem zakonu in so jo uporabljali ...