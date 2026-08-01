Odlično napisano, Patricija Maličev. Kljub temu pa bi rad ponudil še nekaj možnosti. Kako vidim sam in kakšne izkušnje imam. Najprej ustvarjalnost. In to kakršnakoli. Ko greš v proces ustvarjanja in iz nič nekaj ustvariš. Občutek ustvarjanja je neverjeten. Opozarjam – ni toliko pomemben izdelek, ki ga ocenjujemo in sodimo, kot je važen tisti občutek, ki te žene, da moraš ustvarjati. In nudi ti močnejše in daljše zadovoljstvo kot branje samo, ki je pasivno. Ponujam še eno stanje. Razsvetljenje, ki nudi čisto nove razsežnosti. To izkušnjo imaš ali je nimaš. To ni izobrazba, ni načitanost, ni položaj, ki ga imaš. Ko si razsvetljen, začutiš enost z vsem stvarstvom, globok mir, čutiš vzhičenost in motivacijo, notranje zadovoljstvo in občutek prebujenosti. In nimaš občutka, da si nekaj več. ...