Poplavljenci iz Letuša: med javno podobo »obnove« in realnostjo na terenu

O aktualnem dogajanju v zvezi z nadomestitveno gradnjo za poplavljence iz Letuša pišem kot ena izmed tistih, ki že skoraj dve leti in pol živimo v stanju negotovosti, čakanja in vsakodnevnih presenečenj nad neprimernostjo ravnanj države.

V javnosti se o nas pogosto govori kot o nekakšnih »vojnih dobičkarjih«. Kot o ljudeh, ki smo prejeli visoke odškodnine in si bomo z njimi brez težav zgradili nove domove. Kot o nekom, ki ni želel, da mu država zgradi hišo. Resničnost je povsem drugačna. Država nam je hiše ponujala po veliko višjih cenah od tistih, za katere jih lahko zgradimo sami. Večina se nas danes sprašuje, kako bomo zbrali dovolj sredstev za novogradnjo, ob odškodninah, ki so bile določene, in ob dejstvu, da cene gradnje iz meseca v mesec rastejo. Mi razmišljamo o kreditih in dolgoročnem zadolževanju. Predsednik vlade pa izpostavlja primer, ko naj bi si družina z odškodnino za eno hišo lahko zgradila kar tri nove. Kakor mi je znana situacija v Letušu, si ne mi ne naši sosedi z izplačano odškodnino ne bomo mogli zgraditi niti ene, primerljivo velike hiše.

Kar nas dodatno prizadene, je občutek, da nas prav na vsakem koraku čaka nova ovira. Pred meseci smo se morali boriti za nekaj, kar bi moralo biti samoumevno – za možnost, da bomo na parcelah, ki jih bomo kupili od države, sploh lahko imeli hipoteke za zavarovanje kreditov. Država je želela tudi to možnost onemogočiti. Torej: izgubiš dom, potem pa se moraš boriti še za pravico, da si lahko izposodiš denar, da si novega sploh lahko zgradiš.

Zadnje dejanje te zgodbe je objava namere o prodaji zemljišč v Rakovljah. Čeprav je bilo že pred meseci med občino in upravičenci jasno izkazano, kdo želi katero parcelo, in so se ljudje pri razdelitvi parcel, ki jih bomo kasneje lahko kupili, med seboj uskladili skoraj brez podvajanj, se je država odločila za strogo fazno prodajo. Izkazanih je bilo 86 interesov za nakup, na razpolago pa je 98 parcel. Le pri petih je bil interes podvojen ali potrojen, pri čemer so se bili tudi ti zainteresirani pripravljeni prilagoditi. Ob upoštevanju teh dejstev je jasno, da bi bile kupljene praktično vse parcele.

Kljub temu se je država odločila za fazno prodajo. Trenutno tako 86 upravičencev, ki so že izrazili interes, kandidira za 24 parcel prve faze, katerih namera o prodaji je bila objavljena 22. januarja letos. Šele po sklenitvi vseh kupoprodajnih pogodb v prvi fazi bo možna objava naslednje. To pomeni, da bomo po dveh letih in pol od poplav zdaj še nekaj mesecev – zelo verjetno pa bistveno dlje – razdeljevali parcele, saj bodo postopki njihovega razdeljevanja po fazah potekali eden za drugim, pogoj za začetek naslednjega pa so sklenjene pogodbe o pridobitvi vseh zemljišč v prejšnji fazi. Če torej v fazi 3 ne bo nikogar, ki bi kupil eno parcelo, naslednjih razdelitev sploh ne bo. Ob upoštevanju dejanskega stanja in že opravljenega usklajevanja bi ta postopek lahko končali v 14 dneh. Glede na postopek pa, skladno z zakonskimi roki, ob razlastitvi, potrebnih dopolnitvah, žrebih in ponovitvah, ni realno pričakovati, da bo končan še letos.

Posledice poplav v Letušu. FOTO: Blaž Samec/Delo

Ob tem pa ne gre prezreti še ene ključne okoliščine. Tisti, ki smo z državo že podpisali pogodbe, imamo v njih določen enoletni rok za izselitev iz hiš. Ta rok smo pred podpisom pogodb želeli podaljšati, saj je bilo že takrat jasno, da postopki nadomestne gradnje še zdaleč ne tečejo v časovnih okvirih, ki bi to omogočali. Iz DSU, d. o. o., smo prejeli izrecen odgovor, da takšna sprememba pogodbe ni mogoča. Da lahko za podaljšanje zaprosimo le naknadno. Kdo si želi živeti v domu, v katerem je tvoja pravica bivanja odvisna od prošnje državi, ki se do nas tako obnaša!? Danes smo tako v položaju, ko nam teče rok za izselitev, hkrati pa država šele začenja postopke, ki bi morali biti končani že zdavnaj.

Položaj dodatno zaostruje dejstvo, da država v drugi fazi sploh še ni lastnica vseh potrebnih zemljišč. Za nekatere parcele je šla v postopek razlastitve šele decembra 2025, torej več kot dve leti po tem, ko nam je državni sekretar Boštjan Šefic na sestanku sporočil, da bomo nadomestne hiše gradili v Rakovljah. Težko je verjeti, da bo tak postopek uspešen in pravočasen. Če država ni bila sposobna pravočasno in ustrezno pripraviti niti sklepov za hiše, ki so bile v poplavah v celoti poplavljene ali celo porušene, pri čemer je sodišče vse sklepe, zoper katere so bile vložene pritožbe, tudi odpravilo, se upravičeno sprašujemo, kako naj verjamemo, da bo uspešna pri razlastitvah zemljišč, namenjenih nadomestni gradnji. Če ji to ne uspe, pa druge in vseh naslednjih faz v Rakovljah sploh ne bo.

To pomeni mesece, morda leta čakanja, ponavljanja postopkov, morebitnih pritožb in popolne negotovosti. Medtem pa življenje teče naprej. Otroci rastejo, družine se razseljujejo, skupnosti, ki so desetletja živele skupaj, se razkrajajo. Vse to v imenu postopkov, ki nimajo nobene realne povezave z življenjem ljudi na terenu. Ob tem pa smo krajani Letuša že ob sprejetju sprememb zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki se je potihoma zgodila julija, v protestnem pismu opozarjali na neprimernost postopka dodelitev pravic do nakupa zemljišč zaradi njegove zapletenosti. Prav ironično je, da se zdaj predstavniki vlade izgovarjajo, da drugačna razdelitev zaradi zakonskih omejitev ni mogoča. Omejitev, ki so jih uveljavili sami, ne glede na naše nasprotovanje in drugačne predloge.

Posebej boleče je ob tem gledati politične predstavnike, ki se slikajo ob rušenju hiš – hiš, ki jih v mnogih primerih ni porušila država, temveč jih je že zdavnaj uničila voda, ali ob peščici novih hiš, ki so bile zgrajene s popolnoma zasebnim angažmajem. Obnova po poplavah obstaja predvsem na papirju in v izjavah za javnost, mi pa že skoraj dve leti in pol živimo v vakuumu, brez informacij, jasnih rokov, brez varnosti in brez občutka, da ima kdo sploh pregled nad posledicami svojih odločitev. Edini roki, za katere je država poskrbela, da so tudi pravno zavezujoči, so roki, ko se moramo izseliti iz hiš. Kot kaže, bodo nastopili, preden bomo pridobili pravico do nakupa parcele.

***

Jasmina Štiftar, Letuš