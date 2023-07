Popravite zakon o urejanju prostora!

Vlada naj popravi zakon, poslanci naj popravo sprejmejo.

Leta 2002 je nastal zakon o urejanju prostora (ZUreP-1, Uradni list št. 110/2002). Zakon v členu 95/2 pove, da mora razlastitveni upravičenec »vložiti zahtevo za razlastitev najkasneje v štirih letih po uveljavitvi prostorskega akta iz tretjega odstavka 93. člena tega zakona, ki je podlaga za razlastitev«. Ta zakon ima štiriletno dobo, to je glavo in rep.

Sledila sta nova zakona ZUreP-2 (Uradni list 61/2017) in ZUreP-3 (Uradni list 20/2022). Oba zakona imata izpuščeno zahtevo predhodnega ZUreP-1 za razlastitveni postopek v štirih letih. Izpustitev razlastitve pomeni, da Direkcija RS za infrastrukturo (DRSI) lahko kadar koli začne postopek za razlastitev. Lahko je to po 19, 50, 100 letih ali več. Ta zakona nimata repa.

Konkretno lokalni primer z DRSI. Leta 2004 se je zaključila rekonstrukcija regionalne ceste prvega reda. Do leta 2008 (štiriletno obdobje) bi DRSI moral izvesti razlastitvene postopke parcel po ZUreP-1. To se ni zgodilo. DRSI je šele zdaj po 19 letih začela urejati zemljiškoknjižne zadeve. Tako urejanje na podlagi ZUreP-3 je v nasprotju s 155. členom ustave, ki zahteva, »da zakoni, drugi predpisi in splošni akti ne morejo imeti učinka za nazaj«. Sramota za tako delo organov DRSI, ki zavestno kršijo ustavo (ugotovitev ministrstva za okolje in prostor).

Moj sošolec tega postopka ureditve prostora ni dočakal v 17 letih. V postopku za ureditev zemljišča sem tudi jaz. Moj primer se sploh ne obravnava, čeprav je bila leta 2021 DRSI dana posebna dodatna zahteva za obravnavo.

Najbolj neverjetno pri vsem tem pa je, da isti ljudje iz DRSI, ki so tako rekoč vsa ta leta na istih stolih javne uprave, kršijo zakon. Tako delo je nevestno delo, ki se kaznuje po 258. členu kazenskega zakonika (KZ-1-NPB4).

Vlada in poslanci, tu je treba narediti red. Ni dovolj samo sklicevanje sedanje vlade na vladavino prava, treba je vladavino prava tudi uresničevati. Predvsem je treba popraviti ZUreP-3 tako, da bo ponovno vzpostavljen štiriletni rok za zaključek razlastitve. Če to ne bo narejeno, pomeni, da so in bodo še kršene človekove pravice in temeljne svoboščine po 22., 33. in 67. členu ustave. Posledično sta si v nasprotju tudi ZUreP-3 in stvarnopravni zakonik (SPZ).

Dejstvo je tudi, da brez rokov ni nič. Vladi predlagam, da spremembo zakonodaje uredi po hitrem postopku. Pozivam poslanke/-ce, da sledijo vladi, ker le s popravo bo zakon imel tudi rep in bo zadostil ustavi.