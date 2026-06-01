Poslovni model za poslanca Janez

Poslanec Janez Cigler Kralj je v oddaji Tarča (21. maj) skupino intelektualcev (ddr. Rudi Rizman, dr. Tamara Lah, Vinko Möderndorfer idr.) označil za samozvane intelektualce in navrgel, da bi se lahko tudi on sam in denimo predsednik Državnega zbora samooklicala za intelektualca, ter da ti ljudje itak samo mešajo meglo.

Čestitam mu za ta bistroumni uvid. Predlagam mu poslovni model: naj se samookliče za intelektualca, se zlekne na kavč in čaka na vabila uglednih domačih in tujih univerz (predlagam tuje, ker več plačajo), znanstvenih inštitutov, mednarodnih forumo … Naj poišče šilček in ošpiči svinčnik, ker bodo začele padati mastne pogodbe za knjige, ki jih bo šele napisal, ponudbe gledališč za njegove bodoče drame… Stavim, da tudi kak častni doktorat in morda, zakaj pa ne, kaka Nobelova nagradica.

Kmalu se bo lahko samo še nasmehnil ob misli, za kakšen drobiž se je udinjal v slovenskem parlamentu.

Čestitam za vse bodoče zmage na intelektualnem področju!

Marjeta Lubej, Gradac.

