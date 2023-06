Popolnoma me je presenetila pisemska pošiljka prijateljice iz Žalca (blagovno pismo), prejeta 22. junija na moj naslov. Kakor me je že razveselilo nepričakovano presenečenje, pa me je razjezil napol odprt in strgan zavihek pri ovojnici – nekdo je že pregledal vsebino!

Naša Pošta je poglavje zase, tako vsaj upam, morda pa se najde še kdo s podobno težavo?

Ob vselitvi v novo stanovanje pred 15 leti sem že prvi dan prejela prijateljevo dopisnico, kar me je navdušilo, kajti nisem pričakovala tako hitrega prejetja v novem bloku. Sledilo je pismo. S centimetrsko zarezo, a ponj sem morala na pošto – spoznavni dan? Kot da prinašajo samo brezhibna pisma.

Ker sem pišoče bitje, imam kar nekaj prakse s prejemanjem in pošiljanjem. Medtem ko je v začetku še veljalo, da je tiskovina lahko zapakirana z vseh strani, pa zdaj Pošta zahteva vsaj eni strani odprto pošiljko, da se natančno vidi in ve, kaj je vsebina. Ali bo zdaj treba ta nesmisel početi tudi pri blagovnih pismih?! To presega vse meje zdravega razuma.

Kakšne so pa vaše izkušnje in misli?