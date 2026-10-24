Pot do bolj človeškega spleta

Pismo bralke: Velikonja predlaga obvezno spletno identifikacijo odraslih, zaščito mladoletnikov in digitalno pismenost za varnejši spletni prostor.
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Prehod na pisanje pod lastnim imenom in priimkom ni izguba svobode, temveč pridobitev varnejšega, bolj spoštljivega in predvsem bolj človeškega digitalnega sveta. FOTO: Shutterstock
Sodobni digitalni prostor, ki je bil zasnovan kot prostor neomejene svobode, se vse bolj sooča s krizo zaupanja. Anonimnost na internetu je postala ščit za brezimni vandalizem, širjenje sovražnega govora in medvrstniško nasilje. V svetu, kjer besede na zaslonu sprožajo resnične posledice v življenjih ljudi, postaja jasno, da mora sprejemanje odgovornosti postati temeljni kriterij za vse naše objave na spletu. Če v resničnem svetu za svojimi stališči stojimo z obrazom in imenom, zakaj bi moral internet ostati prostor brez posledic?
Rešitev zahteva korenit premik k polni transparentnosti, kjer bi odrasli uporabniki pod vsako objavo nastopili z lastnim imenom in priimkom. Konec iluzije o absolutni anonimnosti bi drastično dvignil raven javnega dialoga; vulgarne žalitve bi zamenjala ...