Pot do bolj človeškega spleta

Sodobni digitalni prostor, ki je bil zasnovan kot prostor neomejene svobode, se vse bolj sooča s krizo zaupanja. Anonimnost na internetu je postala ščit za brezimni vandalizem, širjenje sovražnega govora in medvrstniško nasilje. V svetu, kjer besede na zaslonu sprožajo resnične posledice v življenjih ljudi, postaja jasno, da mora sprejemanje odgovornosti postati temeljni kriterij za vse naše objave na spletu. Če v resničnem svetu za svojimi stališči stojimo z obrazom in imenom, zakaj bi moral internet ostati prostor brez posledic? Rešitev zahteva korenit premik k polni transparentnosti, kjer bi odrasli uporabniki pod vsako objavo nastopili z lastnim imenom in priimkom. Konec iluzije o absolutni anonimnosti bi drastično dvignil raven javnega dialoga; vulgarne žalitve bi zamenjala ...