Potrebujemo celovito in verodostojno zgodovino naše domovine

K pisanju me je spodbudilo pisanje g. Branka Sobana o Gazi. Zakaj? Ker nam je prikazal zgodovinska dejstva o vzrokih, ki so se in se dogajajo v Gazi, Palestini. Predvsem pa se mi zdi pomembno, da mi je, morda še komu drugemu, to razložil ne le s prazno razlago, temveč utemeljeno. Za vse njegove prispevke o Gazi se mu iskreno zahvaljujem.

Ključnik teme prispevka g. Sobana je zgodovina in posledično vsa grozodejstva, ki so se in se dogajajo sedaj. Seveda tudi neprimerni odziv nekaterih držav EU, kot tudi celotne EU, ZDA ...

Sprašujem se, ali obstaja novinar – raziskovalec, ki je spremljal dogajanje v Jugoslaviji in Sloveniji po osamosvojitvi (zgodovina), ki bi v takšnih prispevkih, kot je g. Soban predstavil dogajanja v Gazi, prikazal tudi dogajanja, celotno in verodostojno zgodovino, v naši prejšnji in sedanji domovini? Zdi se mi, da vsi pozabljamo na svojo zgodovino. Morda bom nekoč zasledila kakšen tak prispevek v Sobotni prilogi.

***

Mojca Vidmar, Ljubljana.

