Pozitivna izkušnja z javnim zdravstvom

Sicer nisem strokovnjak s tega področja, vendar sem se zaradi kritičnega odnosa ljudi do storitev slovenskega javnega zdravstva odločil, da napišem svoj prispevek k razumevanju situacije, saj sem pri delu za tuje multinacionalke kar nekaj desetletij preko izkušenj svojih sodelavcev (tako dobrih kot slabih) spremljal, kaj se dogaja z javnim zdravstvom v Belgiji, Nemčiji, Avstriji, Italiji ..., prav tako pa tudi v vzhodnoevropskih državah.

Večini ljudi je malo znan podatek, da se tudi v zahodni Evropi v javnem zdravstvu soočajo s predolgimi čakalnimi vrstami, ki nikakor niso izum samo slovenskega zdravstva, dasiravno se strinjam s kritiki, da bi jih bilo treba skrajšati. Cene takih posegov vsaj na privatnih klinikah na zahodu pa znajo biti vrtoglave. Ne trdim, da je v našem javnem zdravstvu vse v redu, a vseeno menim, da imamo kljub težavam dobro in strokovno javno zdravstvo. Zato sem se odločil, da operacijo oziroma menjavo kolka s trajno protezo zaupam Ortopedski kliniki v Ljubljani in ni mi žal.

Prav vse je potekalo na zelo profesionalnem nivoju. Od sprejema in doktorjeve pojasnitve postopka do priprave na operacijo in odpusta po operaciji. Vsi, s katerimi sem bil v stiku, so bili zelo prijazni in predani svojemu poslanstvu – skrbi za bolnika. Zato sem še pred operacijo brez kančka dvoma zaupal kirurgu in njegovi ekipi, da bo poseg opravljen brezhibno (tudi sicer je zaupanje med strankama v postopku vedno ključno za uspeh).

Že isti dan po operaciji so me (še na intenzivnem oddelku) za kratek čas postavili na noge in me naslednji dan premestili v bolniško sobo ter me po treh dneh odpustili v domačo oskrbo. Kar se mi zdi izjemen napredek zdravstva.

Ob tem prijetnem presenečenju, kako deluje javno zdravstvo v Sloveniji, bi se rad zahvalil dr. Klemnu Avscu za strokovno opravljeno operacijo ter prijaznemu negovalnemu osebju Ortopedske klinike v Ljubljani, saj so dokaz, da je mnogokrat kritika javnega zdravstva neupravičena. Ti ljudje se vsakodnevno trudijo in skrbijo, da smo tudi v javnem sistemu deležni strokovne oskrbe ter operacij po sodobnih metodah v zdravstvu, ki jih omogoča naš sistem kolektivnega zdravstvenega zavarovanja in javnega zdravstva, ki bi ga bilo vredno zadržati, če je potrebno, ga dopolniti, narediti transparentnejšega (nikakor pa ga ne uničiti ali v očeh ljudi prikazati kot manjvrednega).

Sicer ne morem soditi, kako je drugje, vendar pet mesecev po operaciji živim kvalitetno življenje brez bolečin in vsem, ki se odločate za operacijo, lahko na podlagi lastnih izkušenj samo sporočim, da zaupam strokovnosti ljubljanske ortopedske klinike.

***

Tomaž Novak, Ljubljana.

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.