Poziv k razmisleku o svobodi izražanja solidarnosti na državnih proslavah

Kljub žaljivkam, umikanju v kot in grožnjam z odvzemom zastav sem ostala v Lipici. Ostala sem zaradi Palestine.
Galerija
Z zastavama sem do konca proslave ostala v tistem kotu. FOTO: Andrew Kelly/Reuters
Stališča, izražena v pismu, so stališča avtorja in ne nujno uredništva Dela. Za vsebino pisma v celoti odgovarja avtor.
Na 79. obletnico združitve Primorske z matično domovino sem prišla v Lipico s palestinsko zastavo. Po nekaj minutah je stopil predme varnostnik in mi rekel, da moram umakniti zastavo. Ko je opazil, da je poleg nje še jugoslovanska, je prav z zaničevanjem siknil: »Pa še celo to imate. Kar odmaknite se, ne morete ostati tukaj!«
Odmaknila sem se nekaj korakov nazaj in stopila v pokrit prostor z mizami, v katerem so ponujali hrano. Stala sem na vhodu, varnostnik pa pred mano.
Ko je predsednica Republike Slovenije prevzela besedo, je omenila tudi Gazo, in zadonele so njene besede: »Ne smemo dopustiti, da bi podobe uničenja, trpljenja in obupa postale nekaj običajnega. Prav ...
Komentarji