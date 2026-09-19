Poziv k razmisleku o svobodi izražanja solidarnosti na državnih proslavah

Pismo bralke: Avtorica poudarja, da je bila na proslavi zaradi palestinske in jugoslovanske zastave deležna omejevanja ter žalitev.
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Prepričana sem, da bi morala biti državna proslava, ki slavi svobodo in upor proti okupatorju, prostor, v katerem je dobrodošlo izražanje solidarnosti z narodi, ki danes doživljajo grozote, kakršne je v preteklosti pretrpel naš narod. FOTO: arhiv Dela
Na 79. obletnico združitve Primorske z matično domovino sem prišla v Lipico s palestinsko zastavo. Po nekaj minutah je stopil predme varnostnik in mi rekel, da moram umakniti zastavo. Ko je opazil, da je poleg nje še jugoslovanska, je prav z zaničevanjem siknil: »Pa še celo to imate. Kar odmaknite se, ne morete ostati tukaj!«
Odmaknila sem se nekaj korakov nazaj in stopila v pokrit prostor z mizami, v katerem so ponujali hrano. Stala sem na vhodu, varnostnik pa pred mano.
Ko je predsednica Republike Slovenije prevzela besedo, je omenila tudi Gazo, in zadonele so njene besede: »Ne smemo dopustiti, da bi podobe uničenja, trpljenja in obupa postale nekaj običajnega. Prav nasprotno – ko je človečnost na preizkušnji, potrebujemo pogum, da ostanemo ljudje. Svet prihodnosti, ki ga bomo zapustili ...